Avrupa Konseyi: ''Kavala Derhal Serbest Bırakılmalı''

15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada Osman Kavala'nın 'hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına Avrupa Konseyi tepki gösterdi.

Kısa süre önce de Kavala davasında Türkiye'nin işbirliğini reddetmesinden dolayı ihlal prosedürünü uygulamaya sokan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Tiny Kox yaptığı açıklamada, 'Osman Kavala'nın bir İstanbul mahkemesi tarafından müebbet hapis cezasına çarptırılması beni derin hayal kırıklığına uğrattı' dedi.

'Yaklaşık beş sene tutuklu kalması ve şu anda da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiği ortada olan yargı süreci sonunda ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış olması şoke edici' diyen Kox, 'Kavala daha fazla gecikmeden serbest bırakılmalıdır' açıklamasında bulundu. .