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Avrupa Konseyi Başkanı Michel, Zelenski ile görüştü

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.

1 Saat Önce
2022-04-20 21:07:23
Avrupa Konseyi Başkanı Michel, Zelenski ile görüştü

Zelenski, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel bugün Kiev'de. Rusya'ya yönelik yaptırımlar, devletimizin savunma ve mali desteği ile AB kriterlerine uygunluk anketine verilen cevaplar tartışıldı. Halkla anlamlı buluşma ve dayanışma için teşekkürler” dedi.

Michel, Borodyanka'yı ziyaret etti

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Ukrayna'da bulunan Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Kiev bölgesinde bulunan Borodyanka'yı ziyaret etti. Michel, “Tarih burada işlenen savaş suçlarını unutmayacaktır” dedi.

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Ukrayna'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin bir süre önce geri çekildiği yerlerden biri olan Borodyanka'yı ziyaret ettiğini duyurdu. Michel, “Borodyanka'dayım. Ukrayna'nın Bucha ve diğer birçok kasabası gibi, tarih burada işlenen savaş suçlarını unutmayacaktır. Adalet olmadan barış olamaz” ifadelerini kullandı. DHA

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