Avrupa karıştı! Korkunç haberler geliyor

Binlerce göçmenin telleri kesmeye çalıştığı ancak saldırıya uğradığı Polonya sınırından korkunç haberler geliyor. Almanya İçişleri Bakanı'nın yalvarmak zorunda kaldığı olaylarda, kan donduran yeni detaylar geldi. Moskova da krize dahil olarak çok sert bir açıklama yaptı.

Almanya İçişleri Bakanı, Avrupa Birliği'ne 'harekete geçmesi' ve Belarus'tan yasadışı yollardan Polonya'ya giden göçmen akışını durdurmaya yardım etmesi için yalvardı ve Varşova'nın bir sınır duvarı inşa etme planlarını destekledi.

Otoyolu kapatan göçmenlerin hedefi, Bruzgi sınır kapısıydı. Uluslararası haber ajanslarının geçtiği görüntülerde, Polonya'ya doğru ilerleyen göçmenlere silahlı Belarus askerlerinin eşlik ettiği ve bazılarını araçlarla sınıra taşıdığı görüldü.

Yüzlerce umutsuz göçmen Pazartesi günü Polonya ile Belarus sınırında toplandı ve dikenli telleri kırmaya çalıştı ancak karşılarında biber gazıyla kendilerini geri püskürten Polonyalı muhafızlarını buldular.

Polonya, çok sayıda göçmenin Belarus sınırını yasa dışı olarak geçme girişimini püskürttüğünü ancak daha binlercesinin yolda olduğunu ve sınırını ihlal etme girişimlerinin 'doğası gereği silahlı' olabileceğini söyledi.

SICAK ÇATIŞMA RİSKİ

Sınırdaki gerginliklerin ve çatışmaların aldığı boyut üzerine Polonya hükümeti göçmen krizini tırmandırdığını öne sürdüğü Belarus yetkililerine yönelik bir açıklama yaptı.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Piotr Wawrzky devlet radyosunda Belarus yetkililerini "Sınırda ateşli silahların da kullanıldığı çatışmaların ve ölüm vakalarının meydana gelmesine gayret etmekle" suçladı.

ALMAN BAKAN YALVARDI

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, AB'yi 'birlikte durmaya' ve Polonya'nın Belarus sınırını güvence altına almasına yardım etmeye çağırdı. Seehofer Bild gazetesine verdiği demeçte, "Polonya veya Almanya bunu tek başına halledemez" dedi ve şöyle devam etti:

"Polonya hükümetinin dış sınırlarını korumasına yardım etmeliyiz. Bu aslında Avrupa Komisyonu'nun görevi olacak. Şimdi onları harekete geçmeye çağırıyorum." Seehofer'in uyarısı, Polonyalı askerlerin, insanların çaresizce dikenli telleri dallar ve küreklerle kesmeye çalışırken biber gazıyla saldırdığı görüntülerden sonra geldi.

Hattın diğer bölümlerinde küçük çocuklar, Polonya güçlerine geçmelerine izin vermeleri için yalvaran çaresiz ebeveynler tarafından tutulurken, diğerleri de Almanya' sloganları attı. Polonyalı askerler, binlerce kişinin geçişi durdurulduktan sonra, gece boyunca göçmenlerin sınıra yakın yerlerde uyuyaması için flaş ışığı kullanmakla suçlandı.

UYUMAMALARI İÇİN IŞIK TUTUYORLAR

Belarus kanadından gelen görüntülere dayanarak, Polonyalı görevlilerin, göçmenlerin sınıra yakın yerlerde uyumamaları için ışıkla uyumalarına engel olduğu de gelen bilgiler arasında.

ORMANLIK ALANDA ÇIĞLIKLAR YÜKSELDİ

Sınırın Belarus tarafındaki ormandan alınan görüntülerde, göçmenlerin çoğunun kamp yaptığı ormanlık bir alana parıldayan parlak ışıklar görülürken, gecenin içinden çığlıklar ve göz yaşartıcı gaz bombalarının sesi duyuluyor.

Belarus devlet haber ajansları ve sınır kuvvetleri tarafından yayınlanan görüntülerde, göçmenlerin Pazartesi günü sınırı geçme girişimi sırasında, koçbaşı olarak kullanmak üzere ağaçları kesti, göçmenlere göz yaşartıcı bombayla saldırıldı.

RUSYA'DAN BATI'YA SUÇLAMA: IRAK DA BÖYLE BOMBALANDI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belarus-Polonya sınırındaki düzensiz göçmen krizine "kendi yaşam ve demokrasi anlayışlarını dünyaya empoze etmeye çalışan Batı'nın sebep olduğunu" belirterek, asıl sorumluluğun bu krizin koşullarını yaratanlarda olduğunu söyledi.

Bu sorunların çözümü için insan haklarının uluslararası ilkelerine saygı göstermek ve sorunun nereden çıktığını unutmamak gerektiğini kaydeden Lavrov, sorunların, NATO ülkelerinin ve Avrupa Birliği'nin (AB) Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da uzun yıllardır sürdürdüğü, Batılı modellere göre "daha iyi yaşam ve demokrasi" anlayışından kaynaklandığını dile getirdi.

Batı'nın bu husustaki kendi yorumunu agresif bir şekilde tüm dünyaya empoze etmeye çalıştığını ve çok az bir direnişle karşılaştığında askeri maceralara atıldığını belirten Lavrov, "Irak bu şekilde yalan gerekçelerle bombalandı. Libya'da devlet yıkıldı, Suriye'ye saldırılar böyle gerçekleşti. Ve Batılı meslektaşlarımızın tüm bu ve diğer maceraları, eşi görülmemiş mülteci akışlarına neden oldu. Şu anda atılan ve tartışılan tüm adımlarla birlikte, her şeyin nerede başladığını ve kimin hatası olduğunu unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

POLONYA ALARMA GEÇTİ

Haftalardır Doğu Avrupa ülkeleri Belarus ve Polonya sınırındaki ormanlık alanda kamp yapan yüzlerce göçmenin bir günde Grodno şehrindeki AB sınırına dayanması, Polonya'yı alarma geçirdi.

Sınır hattına ulaşan yaklaşık iki bin göçmenin üstünde helikopterler uçtu, Polonya 30 bin askeri sınıra yığdı. Sınırda yaşananlar ise, sosyal medyada paylaşılan görüntülere yansıdı.

ATEŞ AÇILDI İDDİASI

Polonya askerleri sınırdaki telleri aşmak isteyen göçmenlere karşı biber gazı kullandı, helikopterlerin uçtuğu gözlendi. Belarus'u destekleyen Rus medyası, Polonya ordusunun ateş açtığını ileri sürdü.

Pazartesi günü olağanüstü toplanan Varşova yönetimi, göçmenlerin kapıları zorlaması durumunda olayların büyüyeceği ve istenmeyen gelişmelerin meydana gelebileceği uyarısını yaptı.

Kaynak: milliyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.