Avrupa facianın eşiğinde

Son 24 saatte, İngiltere’de halka daha az enerji tüketmeleri çağrısı yapılırken, Fransa’da benzerlerine Ortadoğu ülkelerinde rastlanan akaryakıt kuyrukları oluştu.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası ile Batı ile Rusya arasında yaşanan ambargo savaşlarının Avrupa vatandaşlarına yansıması kötü oldu. İngiltere'den Almanya ve Fransa'ya kadar Avrupa ülkelerinden her gün ekonomik daralma ve enerji kısıtlaması haberleri geliyor. Son 24 saatte, İngiltere'de halka daha az enerji tüketmeleri çağrısı yapılırken, Fransa'da benzerlerine Ortadoğu ülkelerinde rastlanan akaryakıt kuyrukları oluştu.

İşte son 24 saatte Avrupa'dan yansıyan haberler:

İNGİLTERE'DE HALKA “DAHA AZ ENERJİ TÜKETİN” KAMPANYASI

İngiltere'de, en kötü durumda elektrik kesintilerinin yaşanacağı belirtilmesine rağmen vatandaşları az elektrik tüketmeye çağıran kampanyaya son verildi. Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkede enerji tüketimini azaltmayı planlayan 15 milyon sterlinlik kamu bilgilendirme kampanyası Başbakanı Liz Truss tarafından engellendi. İklimden Sorumlu Devlet Bakanı Graham Stuart, BBC'nin halkın daha az enerji tüketimine teşvik edilmesi hakkında sorduğu soruya "Bunun mesajını vermiyoruz" yanıtını verdi.

Stuart, başka bir medya kuruluşuna yaptığı açıklamada da İngiltere'nin "dadı hükümeti" olmadığını vurguladı. Çok uluslu elektrik ve gaz şirketi National Grid, dün, ülkenin en kötü senaryoda kışın üç saatlik elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarmıştı. İngiltere'nin enerji piyasası denetim kurumu (Ofgem), 3 Ekim'de, ülkenin bu kış doğal gaz arzı konusunda "önemli bir riskle karşı karşıya olabileceği" uyarısı yapmıştı.

FRANSA'DA BENZİN KUYRUKLARI! AKARYAKITTA TEDARİK SORUNU

Fransa'da benzin istasyonlarının yüzde 15'inde akaryakıt tedarik sıkıntısı yaşanırken "akaryakıt sıkıntısı olacak" endişesiyle Fransızlar farklı benzin istasyonlarında kuyruklar oluşturuyor. Fransa'da pompa fiyatına yansıyan indirim ve Total Energies'in bazı rafinelerinde yaşanan grev nedeniyle benzin istasyonlarındaki akaryakıt tedarik sıkıntısı devam ediyor.

BFMTV kanalına konuk olan Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, benzin istasyonlarının yüzde 15'inde en az bir akaryakıt çeşidiyle ilgili tedarikte sıkıntı yaşandığını kaydetti. Veran, Total Energies'in bazı rafinelerinde işçilerin maaşlarına ilişkin talepleriyle grevin sürdüğünü ifade ederek, yarın akaryakıt bulamayacağı endişesiyle benzin istasyonlarına giden vatandaşların kuyruk oluşturduğuna değindi.

İTALYA'DA KALORİFER KULLANIMINA KISITLAMA

İtalya, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan doğalgaz krizine karşı enerji tasarrufu için kış dönemine yönelik belirlenen ısıtma kullanım sürelerine kısıtlama getirdi.

İtalya'da hükümet, kışın enerji tasarrufu için doğalgazla ısınmada tüketimi düzenleyen bir kararname çıkardı. Ekolojik Dönüşüm Bakanı Roberto Cingolani'nın imzaladığı kararnameye göre ülke genelinde kaloriferlerin faaliyet süresi toplamda 15 gün azaltıldı. Kararnamede ülke 6 iklim bölgesine ayrılırken, günlük kalorifer kullanımı ortalama 1 saat azalacak. Kararname ile daha önceki yıllarda konut ve kamu binaları (hastane ve kreşler hariç) için belirlenen 20 derece ısı limiti 1 derece azaltılarak 19'a düşürüldü. İşletmeler ve sanayi tesislerinde ise limit 17 derece olarak belirlendi. İklim koşullarına göre ısınma sistemlerinde 2 derecelik toleransa izin verilecek ve yerel yönetimler sert iklim koşullarında kararnamede belirtilen sınırlamaları geçici olarak değiştirebilecek.

Yeni Teknolojiler, Enerji ve Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma Ulusal Ajansı (ENEA) kısıtlamalar ile ülke çapında 2,7 milyar metreküp doğalgaz tasarrufu yapılmasını öngörüyor. Kararname ise ülkenin güneyinde bulunan en sıcak bölgelerinde (A Bölgesi) kalorifer kullanımı 8 Aralık- 7 Mart tarihleri arasında günde 5 saat olarak belirlenirken, kuzeyde bulunan en soğuk bölgelerinde (F Bölgesi) ise kısıtlama uygulanmayacak. Başkent Roma'nın bulunduğu D Bölgesi'nde kaloriferler 8 Kasım-7 Nisan döneminde günde 11 saat , ülkenin finans merkezi Milano'nun bulunduğu E Bölgesi'nde ise 22 Ekim-7 Nisan tarihleri arasında günde 13 saat çalıştırılabilecek.

ALMANYA'DA VOLKSWAGEN ÇALIŞANLARA MONT DAĞITTI

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik sonrası Rusya'nın Avrupa'ya enerji konusunda uyguladığı kısıtlama sonrası Avrupa kışı soğukta geçirmeye hazırlanırken, dünya otomotiv devi Volkswagen, enerjiden tasarruf edebilmek için fabrikalarındaki ısıyı 17 dereceye düşürüp, üretimde çalışanlara kalın mont dağıttı. dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen de büyük tasarruf tedbirleri aldı. Kaloriferleri kısan otomotiv devi, üretimdeki herkese kalın montlar dağıttı. Bantlarda çalışan tüm işçiler, işini kalın giyinerek yapıyor. Önlem alan şirketler genelde sıcak su kullanımını yasaklarken, lojistik devi Jungheinrich de çalışanlarına mont dağıttı. Volkswagen gibi çalışanlarına mont dağıtan Jungheinrich, kış döneminde de ofis binalarından birini tamamen kapatma kararı aldı. Yapı malzemeleri devi Heidelberg ise üretimi, düşük maliyet nedeniyle hafta sonuna kaydırdı. Eon, VW ve Merck gibi dev kuruluşlar özel enerji tasarruf birimleri oluşturdu.

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