Avrupa'dan İsrail'e destek, Filistin'e tepki

Avrupa Birliği (AB) ve bazı AB ülkeleri, İsrail'in Filistinlilere saldırılarını görmezden geldi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medyadaki paylaşımında İsrail ve Gazze'deki durumdan "çok endişeli" olduğunu bildirdi.

"Hamas tarafından İsrail'e ayrım gözetmeden yapılan saldırıları kınıyorum." ifadesini kullanan von der Leyen, tüm taraflarda sivillerin korunması, şiddetin derhal sona ermesi gerektiğini belirtti.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte de sosyal medya hesabında, İsrail ve Gazze'de devam eden şiddetten dolayı çok endişeli olduğunu belirterek, "Hamas'ın sivillere rastgele roket atması kabul edilemez. Hollanda, uluslararası hukuk ve orantılılık sınırları içinde İsrail'in meşru müdafaa hakkını desteklemektedir." açıklamasını paylaştı.

Hollanda'nın ateşkes ve diyalog çağrısında bulunduğunu ifade eden Rutte, sivil kayıpların önlenmesi için her şeyin yapılması gerektiğini kaydetti.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ise sosyal medyada "Macaristan, bazı Filistin terör örgütlerinin Gazze'den İsrail kentlerine karşı işlediği en son roket saldırılarını şiddetle kınıyor." ifadesini kullandı.

"İsrail ile tam dayanışma içinde olduğumuzu ve İsrail'in kendini savunma hakkını tanıdığımızı bildiriyoruz." diyen Szijjarto, sivillere yönelik şiddetin derhal sona ermesini istedi.

SLOVENYA HÜKÜMET BİNALARINDA İSRAİL BAYRAKLARI

Slovenya'da da "İsrail ile dayanışma" amacıyla hükümet binasına İsrail bayrakları asıldı.

Slovenya hükümetinin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, İsrail'i destekledikleri ifadesine yer verildi. Açıklamada, "Terör saldırılarını kınıyoruz ve İsrail'in yanında duruyoruz." ifadesi yer aldı.

Daha önce de Avusturya'da başbakanlık binasına İsrail ile dayanışma için İsrail bayrağı asılmış, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin idari merkez binasının duvarına da İsrail bayrağının görüntüsü yansıtılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.