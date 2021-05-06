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Avrupa’dan İsrail’e çağrı: Son verin!

Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere, İsrail'e işgal altındaki Filistin topraklarında yeni yerleşimler inşa etme kararından vazgeçmesi çağrısında bulundu.

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06.05.2021 20:58:42
Avrupa’dan İsrail’e çağrı: Son verin!

Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'nin ortak yazılı açıklamasında, İsrail'den Har Homa'da 540 yeni konut inşa etme kararından vazgeçmesi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimleri genişletme politikasına son vermesi istendi.

Bu yerleşimlerin uluslararası hukuk açısından gayrimeşru olduğu ve İsrail-Filistin meselesine çözüm bulma perspektifine tehdit oluşturduğu ifade edilen açıklamada, Doğu Kudüs ile Beytüllahim arasındaki Har Homa'da yerleşimlerin genişletilmesi kararının uygulanmasının Kudüs'ün İsrail ve Filistin'in başkenti olma perspektifinin baltalanacağı ve iki taraf arasında güven sağlama çabalarına zarar vereceği aktarıldı.

Açıklamada, tek taraflı inisiyatif almaktan kaçınma ve iki devletli çözüme yönelik güvenilir diyaloğu yeniden başlatma konusunda taraflara çağrıda bulunuldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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