Avrupa'da maymun çiçeği virüsü salgını: ABD'ye de sıçradı!

Massachusetts'li bir adama Kanada'ya seyahat ettikten sonra maymun çiçeği teşhisi kondu. Hastalık Kontrol Merkezleri ve Massachusetts Halk Sağlığı Departmanı geçtiğimiz gün vakayı onayladı.

Ajanslar, adamın temas halinde olduğu kişileri tespit etmek için çalışırken, vakanın halk için herhangi bir risk oluşturmadığı konusunda ısrar etti.

Kimliği açıklanmayan adamın hastaneye kaldırıldığı ve iyi durumda olduğu duyuruldu.

İngiltere'de maymun çiçeği virüsü vakaları 9'a yükseldi

Orta ve Batı Afrika'da maymundan insana geçen endemik bir virüsün neden olduğu nadir bir hastalık olan maymun çiçeğinin, İspanya'nın başkenti Madrid'de 8, Portekiz'in başkenti Lizbon'da da 5 kişide tespit edildiği açıklanmıştı.

Virüsün Avrupa'da ilk olarak 7 Mayıs'ta İngiltere'de bir kişide görüldüğü doğrulanmış, ardından 17 Mayıs'ta Portekiz'de 5 kişide bu virüsün görüldüğü, 15 kişinin de şüpheli durumda gözetim altına alındığı belirtilmişti.

Maymun çiçeğinde, deride döküntü ve kabarıklıklar, ateş, sırt ve kas ağrıları, şişmiş lenf düğümleri en yaygın belirtiler olarak biliniyor.