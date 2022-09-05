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Avrupa'da kriz büyüyor: Bazı okullar doğal gaz yerine odunla ısıtılacak

Avrupa’daki enerji krizi büyüyor. Fransa'nın Normandiya bölgesinde bazı okullar ısınma için doğal gaz tasarrufu sağlamak adına odun yakmaya başlayacak.

23 Dakika Önce
2022-09-05 13:16:17
Avrupa'da kriz büyüyor: Bazı okullar doğal gaz yerine odunla ısıtılacak

Rusya, Avrupa'ya giden ana doğal gaz boru hattını kapatırken Avrupa'da önlemler alınmaya başladı.

Fransa hükümeti, elektrik ve doğalgaz destek paketini açıklarken şehirlerde karartma uygulamasına başladı.

NYT'nin haberine göre Normandiya bölgesinde bazı okullar ısınma için doğalgaz tasarrufu sağlamak adına odun yakmaya başlayacak.

Bunlarla birlikte iş yerlerine ve vatandaşlara, “karneyle elektrik dağıtma” yoluna gidilmemesi için tasarruf çağrısı yapıldı. Gece ışıkları yanan reklam panoları kapatılacak, insanlar işlerine ortak bir otomobil kullanarak gidecek. .

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