Avrupa’da kış sıcak geçecek! İngiltere, Almanya ve İtalya’dan protesto manzaraları

Kovid-19 sonrası daralan ekonomiye Rusya-Ukrayna savaşıyla ekonomik göstergelerin dip yaptığı Avrupa’da sokak gösterileri başladı. Dün uluslararası haber ajansları peş peşe İngiltere, Almanya ve Fransa’dan protesto fotoğrafları geçti.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Kovid-19 sonrası daralan ekonomiye Rusya-Ukrayna savaşıyla ekonomik göstergelerin dip yaptığı Avrupa'da sokak gösterileri başladı. Batılı araştırma merkezlerinin raporlarına da yansıyan “Kış'ın sıcak geçeceği” öngörüleri bir bir etkisini göstermeye başladı. Dün İngiltere, Almanya ve Fransa'da protestolar vardı.

KÖLN'DE SOKAKLARA DÖKÜLDÜLER

Almanya'da yüksek enflasyon, artan fiyatlar ve hayat pahalılığını protesto için Köln kentinde miting ve yürüyüş düzenlendi. Köln şehir merkezinde bir araya gelen yüzlerce protestocu, "Yeter artık: Fiyatlar düşmek zorunda" temasıyla önce protesto gösterisi düzenleyip konuşmalar yaptı, daha sonra sloganlar atarak tarihi Köln Katedrali'ne yürüdü. Artan enflasyon, yükselen fiyatlar ve aşırı artış gösteren enerji fiyatlarının protesto edildiği gösteride, yetkililerden bu gidişata "dur" deyip önlem almaları istendi.

Sadece Köln'de on binlerce kişinin fiyat artışları nedeniyle yoksulluğa sürüklendiğinin vurgulandığı konuşmalarda, artan fiyatlar nedeniyle birçok kişinin gaz ve elektrik faturalarını ödeyemeyeceği, enerji şirketleri başta olmak üzere birçok fırsatçının da bu durumdan faydalanıp karlarına kar kattığı ifade edildi.

Göstericiler, gaz fiyatlarına yapılan zamların geri alınması, kira artışlarında üst limit belirlenmesi, emekli maaşları ile sosyal yardımların artırılması ve 9 avroluk ucuz ulaşım biletlerinin tekrar uygulamaya konulmasını istedi. Yürüyüş güzergahlarında yollar trafiğe kapatılırken, polis bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

İTALYA'DA “EKMEK LÜKS OLACAK” DEYİP YÜRÜDÜLER

İtalya'da hükümetin enerji krizine karşı destek için milyarlarca euro tahsis etmesine rağmen elektrik faturalarında bu aydan itibaren yüzde 59 artış olacağı açıklandı. Ülkenin en büyük kentlerinden Napoli'de Perşembe günü enerji ve hammadde fiyatlarındaki artışa karşıt protesto düzenlendi. Faturalardaki artışın ekmek fiyatlarına yansımasından şikayet eden fırıncılar kent merkezindeki Plebiscito Meydanı'nda halka bedava ekmek dağıttı.

Fırıncılar, “Bugün ekmeği ücretsiz veriyoruz ama yiyebileceğiniz son ekmek bu, çünkü iş yerlerimizi kapatmak zorunda kalacağız” dedi ve sektörün “ölümünü” temsili bir tabutla protesto etti. Napoli, İtalya genelinde ekmek fiyatlarının en düşük olduğu şehirlerden. Kentte birkaç ay önce ekmek fiyatları kilogram başına 2 eurodan başlarken dünkü gösteride fırıncılar, destek alamazlarsa ekmeğin kilogram fiyatının 5-6 euroya yükselebileceğini belirtti.Göstericilerden Antonio Rescignoda,“Bu faturalar ve hammadde fiyatlarındaki artışla ekmeğin fiyatını birçok insan için erişilemez hale getirmek zorunda kalacağız, ekmek lüks gıda haline gelecek” dedi.

LONDRA'DA HAYAT PAHALILIĞI PROTESTOSU

İngiltere'nin başkenti Londra'daki King's Cross İstasyonu'nun önünde toplanan binlerce kişi yükselen yaşam maliyeti, gaz ve elektrik fiyatları ve ücret artışlarının enflasyonun altında kalmasını protesto etti.

Göstericiler, ellerinde "Faturaları ödemeyin", "Yeter artık" ve "Grevleri destekleyin" yazılı pankartlar taşıyarak, ülkedeki fiyat artışlarının ve ücretlerdeki yetersizliğin sebebi olarak gördükleri iktidardaki Muhafazakar Parti'ye istifa çağrısında bulundu.Göstericiler King's Cross İstasyonu'nun önünde yapılan konuşmaların ardından Parlamento Meydanı'na doğru yürüdü. Gösteri nedeniyle başkentte trafikte aksamalar meydana geldi.

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