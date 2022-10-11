Ukrayna-Rusya savaşında dün Kiev ve diğer önemli şehirlerin hedef olmasını değerlendiren Mehmet Barlas, Rus ordusuna yeni atanan komutanla birlikte yeni bir safhaya geçildiğine dikkat çekti

Gazeteci Barlas'ın son Rus saldırıları üzerine kaleme aldığı "Avrupa'da haritalar değişiyor" başlıklı bugünkü yazısından önemli bir bölüm;

Rusya Devlet Başkanı Putin, dün sabah Ukrayna'nın enerji, askeri ve iletişim altyapısına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı gerçekleştirdiklerini söyledi. Sabahtan başlayarak başkent Kiev, Lviv, Dnipro, Mykolaiv ve Odessa kentlerinde patlamalar meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamalarda 8 kişi öldü, 24 kişi ise yaralandı.

Bu arada Zaporojya Nükleer Santrali gibi mekânlarda da patlamalar meydana geldi. Putin'in Rus kuvvetlerine yeni atadığı generalin askerler arasında lakabının "insafsız" olduğu söyleniyor. Putin, toplantısı öncesinde yaptığı açıklamalarda Ukrayna'nın Türk Akım Boru Hattı'nı havaya uçurmaya çalıştığını söyledi. Erdoğan'ın bu konuda Putin'le bir görüşme yapması bekleniyor.

"Savaş yeni bir safhaya geçiyor"

Amerika ve Ukrayna'nın doğal gaz boru hatları, Kerç Köprüsü gibi sivil hedefleri vurması almasıyla birlikte Ukrayna'daki savaş yeni bir safhaya geçiyor. Şu ana kadar Rusya tarafından "özel askeri operasyon" olarak tanımlanan harekat şimdiden sonra ya "terör operasyonu" şeklini alacak veya kısmi savaş ilan edilecek.

Rusya, bu savaşın sadece Ukrayna ile değil tüm NATO ülkeleri ile olduğunu bildiği için tam teşekküllü savaş ilan etme konusunda temkinli davranıyor. Ancak misli misli güçlendirilmiş bir orduyla yapılacak "terör operasyonu" doğrudan Zelensky yönetimini hedef alacağı gibi, aynı zamanda Ukrayna'nın Karadeniz'den bağlantısını kesecek olan Odessa şehrini de kapsayacak.

Denizle bağlantısı kalmamış Ukrayna'nın, Polonya ve Letonya gibi ülkelerle birleşmesi veya bu ülkelerin Ukrayna'nın kalan kısmını ilhak veya işgal etmesi bundan sonrası için konuşulan senaryolar arasında. Kısacası Avrupa, çok soğuk ve haritaların değişeceği bir kış yaşayacak.

Sabah