Avrupa’da en fazla sigara içilen ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Avrupa’da en fazla sigara içilen ülkeler Bulgaristan ve Türkiye çıktı. Erkeklerde ise en fazla sigara içilen ülke Türkiye.

Türkiye'de 2022'ye girerken alkol ve sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 47 arttırıldı. Araştırmalar sigaraya gelen zamların tiryakileri pek etkilemediğini gösterirken Avrupa'da en fazla sigara içilen ülkeler Bulgaristan ve Türkiye çıktı. Erkeklerde ise en fazla sigara içilen ülke Türkiye. Hangi ülkede ne kadar sigara içiliyor? Cinsiyete göre sigara içenlerin oranı nasıl değişiyor?

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi (Eurostat) Avrupa'da sigara içenlere ilişkin son ayrıntılı verileri açıkladı. Buna göre 2019 yılında Avrupa ülkelerinde en fazla sigara içilen ülke yüzde 29 ile Bulgaristan oldu. İkinci sıradaki Türkiye'de ise halkın yüzde 27,3'ü sigara içiyor. AB ortalaması ise yüzde 18,4.

İskandinav ülkelerinde sigara içme oranı düşük

En az sigara içilen yerlerin İskandinav ülkesi olması dikkat çekti. Sigara içme oranı yüzde 6,4 ile en düşük İsveç'te. Bu oran Finlandiya'da yüzde 9,9 ve Norveç'te yüzde 10,2.

Diğer bazı ülkelerdeki sigara içme oranı ise şöyle: Yunanistan 23,6; Almanya 21,9; Fransa 17,8 ve İtalya 16,5

Hangi ülkede ne kadar sigara içiliyor?

Araştırma insanların günde 20 sigaradan az mı yoksa çok mu içtiğine dair bilgiler de içeriyor. Buna göre günde 20'den fazla sigara içme oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 15,8 ile Sırbistan. İkinci sırada Türkiye var. Türk halkının yüzde 14,8'i günlük 20'den fazla sigara içerken yüzde 12,5'i de 20'den daha az sigara içiyor.

Erkeklerde zirve Türkiye'nin

Cinsiyet açısından bakıldığında ise erkeklerde en fazla sigara içme oranı Türkiye'de. Türkiye'de erkeklerin yüzde 41'i sigara içiyor. Erkeklerde AB ortalaması yüzde 22.

Türkiye kadınlarda AB ortalamasının altında

Kadınlarda en yüksek sigara içme oranı yüzde 24 ile Sırbistan'da. Bu oran Bulgaristan'da yüzde 21 ve Almanya'da yüzde 19. Kadınlarda AB ortalaması ise yüzde 14,8. Türkiye'de kadınların ise yüzde 14,4'ü sigara kullanıyor.

Kaynak: Euronews Türkçe .