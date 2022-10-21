Avrupa’da büyük savruluş! Almanya Fransa aksında kırılma

Almanya’nın enerji krizine karşı açıkladığı 200 milyar avroluk yardım paketi ve savunma politikasında ABD’den yana taraf olması, Berlin-Paris aksında kırılmaya neden oldu.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Almanya'nın enerji krizine karşı açıkladığı 200 milyar avroluk yardım paketi ve savunma politikasında ABD'den yana taraf olması, Berlin-Paris aksında kırılmaya neden oldu. Almanya'nın enerji krizine karşı açıkladığı 200 milyar avroluk yardım paketi ve savunma politikasında ABD'den yana taraf olması, Berlin-Paris aksında kırılmaya neden oldu. Fransızların Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a kızgın olduğu ileri sürülürken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Alman mevkidaşı ile görüşmek istemedi ve yapılması planlanan yıllık ortak kabine toplantısı ocak ayına ertelendi.

AB SAVUNMASI YERİNE AMERİKAN SİLAHLARI

Macron, bu hafta Fransız gazetesi Les Echos'a yaptığı açıklamada “Tutarlı bir yaklaşım istiyorsak, benimsenmesi gereken ulusal stratejiler değil Avrupa stratejisidir” dedi. Telegraph gazetesinde yer alan habere göre Fransa, Almanya'nın Avrupa Birliği hava savunma şemsiyesinde ABD füze sistemlerini seçmesi nedeni ile Berlin'e özellikle öfkeli olduğu belirtildi. Almanya'nın ülkenin askeri kapasitesini artırmak için açıkladığı 100 milyar avroluk savunma bütçesi, Avrupa Birliği savunma projeleri yerine ABD silahlarının alınmasını ön görüyor.

Öte yandan, Almanya ile Fransa arasında 26 Ekim'de yapılması planlanan Ortak Bakanlar Konseyi toplantısı ocak ayına ertelendi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Fransa tarafıyla bu toplantının ertelenmesinin mantıklı olacağı konusunda ortak karar aldıklarını belirterek, Almanya-Fransa Ortak Bakanlar Konseyi'nin ocak ayına ertelendiği bilgisini paylaştı.

BİRLİKTE MÜCADELE KARARI ALMIŞLARDI

Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire, Almanya ve Fransa'nın Avrupa'yı saran yüksek enflasyon ve enerji kriziyle daha hızlı mücadele edilmesi gerektiği konusunda anlaştıklarını söyledi. Le Maire, "Enerji tüketimimizi azaltmanın gerekliliği konusunda da hemfikiriz. Açıkça daha hızlı hareket etmeye ve daha fazla ilerlemeye ihtiyaç var" dedi. Le Maire, ABD'nin Enflasyonu Düşürme Yasası'nın Avrupa ülkeleri için bir endişe kaynağı olduğunu belirterek, "Bu yasaya cevaben Avrupa ve ABD arasındaki eşit oyun alanını korumak istiyoruz, kısasa kısas önlemine gerek yok" ifadesini kullandı.