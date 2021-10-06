Avrupa'da bugün rekor kıran doğal gaz fiyatları yüzde 32,5 geriledi

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören vadeli doğal gaz kontratlarında, 1 megavatsaati 160 avroya kadar çıkarak rekor kıran doğal gazın fiyatı saat 15.25 itibarıyla dünkü seviyelerin de altına inerek 108 avroya düştü.