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Avrupa'da bugün rekor kıran doğal gaz fiyatları yüzde 32,5 geriledi
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TIMETURK / DÜNYA / Avrupa'da bugün rekor kıran doğal gaz fiyatları yüzde 32,5 geriledi

Avrupa'da bugün rekor kıran doğal gaz fiyatları yüzde 32,5 geriledi

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören vadeli doğal gaz kontratlarında, 1 megavatsaati 160 avroya kadar çıkarak rekor kıran doğal gazın fiyatı saat 15.25 itibarıyla dünkü seviyelerin de altına inerek 108 avroya düştü.

25 Dakika Önce
2021-10-06 20:59:32
Avrupa'da bugün rekor kıran doğal gaz fiyatları yüzde 32,5 geriledi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik kısıtların gevşemesi, ekonomik toparlanmanın devam etmesi, havaların soğuması ve doğal gaz tüketiminin artması karşısında arzın yetersiz kalması doğal gaz fiyatlarının yükselmesine yol açıyor.

Ekim başında 96 avro seviyesinde bulunan doğal gaz fiyatları, Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören vadeli kontratlarda, 1 megavatsaati 160 avroya kadar çıkarak rekor kırmıştı.

Söz konusu ticaret noktasında doğal gazın fiyatı saat 15.25 itibarıyla rekor seviyesinden yüzde 32,5 azalarak 108 avroya geriledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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