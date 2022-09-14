Avrupa bu kış yeterince ısınamayacak… Suriyeliler donacak!

Dünya ambargo nedeniyle bu kış yeterince ısınamayacak olan Avrupalıların dramına odaklanmış durumda! Avrupa ülkelerinde bu kış kombiler 19 dereceden fazla ısıtılmayacak. Ancak Suriye’de ise çocuklar -10 derece soğuklukta kamplardaki çadırlarda çıplak ayakla hayatta kalma mücadelesi verecek. On binlerce çocuk hastalanacak, bir kısmı modern dünyanın sessizliği içinde zatürreden ölecek.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası ilan edilen ambargolar sonrası doğalgaz krizi yaşanan Avrupa'da kış çetin geçecek! AB'nin bir çok ülkesinde insanlara, duşlarını sınırlandırmaları, doğalgaz ısısını 19 derecede sabit tutmaları, ışıkları gereksiz yakmamaları çağrısı yapılıyor.

AB'de kış zor geçecek

Almanya'nın enerji, gaz, posta ve demiryolu düzenleyicisi Bundesnetzagentur'un başkanı Klaus Mueller, "Haftanın yedi günü gazla ısıttığınız suyla gerçekten sıcak bir duş almanız gerekip gerekmediği konusunda kendinize bir soru sormanız gerekecek" derken, krize karşı acı reçeteler uygulayan ülkelerden biri olan İsviçre'de, "Doğalgazı fazla kullanan komşunu ihbar et" kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda evini 19 derecenin üstünde ısıtanları şikayet edenlere 200 frank para ödülü verilecek.

Suriyeli çocuklar donarak ölecek!

Suriye'de ise çocuklar -10 derece soğuklukta kamplardaki çadırlarda çıplak ayakla hayatta kalma mücadelesi verecek. On binlerce çocuk hastalanacak, bir kısmı modern dünyanın sessizliği içinde zatürreden ölecek.

Suriye Müdahale Koordinasyon Grubunca hazırlanan rapora göre, Suriye'nin Kuzeybatısındaki halkın ezici kısmı önümüzdeki kış aylarında ısınma sorunu yaşayacak. Grup, 1 milyon 800 bin insan için Birleşmiş Milletler ve önde gelen sivil toplum kuruluşlarının harekete geçmesi gerektiğini belirterek, geçtiğimiz yıl yüzde 43'lük bir kesimin soğuk hava şartlarından olumsuz etkilendiği belirtildi.

Grubun raporunda kuzeybatı Suriye'deki insanların yüzde 92'sinin ısınma masraflarına harcayacak yeterli parası olmadığı, yüzde 78'lik bir kesimin ısınma için gerekli yardım malzemelerine ulaşamadıkları belirtildi. Raporda geçtiğimiz yıl soğuktan onlarca çocuk ve insanın öldüğü, ayrıca yakılan ateş sebebiyle onlarca çadırın yandığı belirtildi. .