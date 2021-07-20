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TIMETURK / DÜNYA / Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, dün piyasalarda sert satışın yaşanmasının ardından bugün günü yükselişle tamamladı.

28 Dakika Önce
2021-07-20 19:53:29
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

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Dün piyasalarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın ekonomik toparlanma görünümün üzerinde baskı oluşturması sebebiyle sert satış dalgası yaşanmasının ardından bugün Avrupa borsaları, ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı.

Gün içerisinde kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı 30 bin seviyesinin altını gördü.

İsviçre bankası UBS'nin ise bu yılın ikinci çeyreğinde geliri, geçen yılın aynı çeyreğine oranla yüzde 63 artarak 2 milyar dolara ulaştı.

Bankanın yılın ikinci çeyreğindeki gelirinin analistlerin 1,63 milyar dolar seviyesinde olan beklentilerini aşması nedeniyle UBS'nin hisseleri yaklaşık yüzde 5,3 değer kazandı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,52 artışla 446,61 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,54 artarak 6.881,13 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,55 değer kazanarak 15.216,27 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,81'lik artışla 6.346,85 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,59'luk yükselişle 24.107,33 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.16 itibarıyla yüzde 0,195'lik düşüşle 1,178 seviyelerinden işlem gördü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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