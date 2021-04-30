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Avrupa Birliği'nden Rusya'ya tepki: ''Tehditler bizi susturamayacak!''

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın 8 Avrupa ülkesi yetkilisine giriş yasağı getirmesini 'en güçlü şekilde' kınadığını açıkladı.

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30.04.2021 23:10:27
Avrupa Birliği'nden Rusya'ya tepki: ''Tehditler bizi susturamayacak!''

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AP Başkanı David Sassoli, Rusya'nın kararıyla ilgili ortak açıklama yaptı.

"Rus makamlarının 8 Avrupa Birliği vatandaşının Rusya'ya girişini yasaklama kararını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, kararın yasal dayanağının bulunmadığı, tamamen temelsiz ve kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Bu karar sadece kişileri değil doğrudan AB'yi hedef almaktadır." ifadesine yer verilerek Rusya'nın AB ile ilişkileri düzeltmek yerine zıtlaşmayı seçtiği kaydedildi.

Açıklamada, "AB, Rus makamlarının kararına karşılık uygun tedbirler alma hakkını saklı tutmaktadır." ifadesi yer aldı.

AP Başkanı Sassoli de sosyal medyadaki paylaşımında, "Hiçbir yaptırım veya gözdağı Avrupa Parlamentosunu ve beni insan haklarını, özgürlükleri ve demokrasiyi savunmaktan alıkoyamayacak. Tehditler bizi susturamayacak. Toltsoy'un yazdığı gibi gerçeğin olmadığı yerde büyüklük yoktur." dedi.

AB, mart ayında Çeçenya'da eşcinsellere yönelik uygulamaları nedeniyle iki Rus yetkili ile Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a yönelik suikast girişimi gerekçesiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın 4 Rus yetkiliye yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bugünkü açıklamasında, AB'nin yaptırımlarına karşılık AB üyesi ülkelerden 8 yetkiliye Rusya'ya giriş yasağı getirildiğini bildirmişti.

Rusya'nın giriş yasağı getirdiği AB ülkelerinin yetkilileri şöyle: Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, AB Komisyonu'nun Değerler ve Şeffaflıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Fransız Delegasyonu Üyesi Jacques Maire, Almanya Berlin Savcılığı Yöneticisi Jorg Raupach, Letonya Ulusal Elektronik Medya Konseyi Başkanı Ivars Abolins, Letonya Devlet Dil Merkezi Direktörü Maris Baltins, İsveç Savunma Araştırmaları Enstitüsü Kimyasal, Biyolojik ve Nükleer Güvenlik Laboratuvarı Başkanı Asa Scott ve Estonya Dil Bölümü Başkanı Ilmar Tomusk.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan