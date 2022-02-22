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Avrupa Birliği’nden Rusya'ya ilk yaptırım

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlığını tanıma kararı alan Rusya'ya AB'den ilk yaptırım geldi.

22 Dakika Önce
2022-02-22 16:04:44
Avrupa Birliği’nden Rusya'ya ilk yaptırım

Avrupa Birliği, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna sınırları içindeki Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanımasının ardından Moskova'ya yönelik yaptırımlar istedi.

Euronews'te yer alan habere göre; yaptırımların ilk adımı olarak, AB, Rus bankalarının hedef alınmasını ve Rusya'nın Avrupa pazarlarına erişiminin önlenmesini istedi.

Ayrıntılar geliyor... .

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