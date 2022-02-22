Avrupa Birliği’nden Rusya'ya ilk yaptırım

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlığını tanıma kararı alan Rusya'ya AB'den ilk yaptırım geldi.

Avrupa Birliği, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna sınırları içindeki Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanımasının ardından Moskova'ya yönelik yaptırımlar istedi.

Euronews'te yer alan habere göre; yaptırımların ilk adımı olarak, AB, Rus bankalarının hedef alınmasını ve Rusya'nın Avrupa pazarlarına erişiminin önlenmesini istedi.

Ayrıntılar geliyor... .