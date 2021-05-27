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Avrupa Birliği’nden Esed kararı: Seçimleri tanımadı

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Esed rejiminin düzenlediği devlet başkanlığı seçimlerinin özgür veya adil olmadığını, bu nedenle AB'nin sonuçlarını tanımadığını söyledi.

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27.05.2021 20:58:41
Avrupa Birliği’nden Esed kararı: Seçimleri tanımadı

Portekiz'de AB dışişleri bakanlarının gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklama yapan Borell, "Suriye'de dün gerçekleşen seçimlerin özgür ve adil olmadığını, çatışmanın çözümüne katkıda bulunmayacağını, Suriye rejimiyle herhangi bir uluslararası normalleşmeye yol açmayacağını düşünüyoruz" dedi.

Borell, bu nedenle AB'nin seçimi tanımadığını söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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