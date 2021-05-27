Avrupa Birliği’nden Esed kararı: Seçimleri tanımadı

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Esed rejiminin düzenlediği devlet başkanlığı seçimlerinin özgür veya adil olmadığını, bu nedenle AB'nin sonuçlarını tanımadığını söyledi.