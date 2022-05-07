Avramopulos: Doğu Akdeniz'de ABD ve Avrupa'nın gözünde Türkiye daha önemli

Yunanistan Dışişleri eski Bakanı Dimitris Avramopulos, 'Türkiye konumunu güçlendirdi, her zamanki gibi diplomatik oyununu oynuyor ve herkes buna güveniyor. Doğu Akdeniz'de ABD ve Avrupa'nın gözünde Türkiye ve İsrail daha önemli.' dedi.

Yunan devlet radyosuna Beyaz Saray'da 16 Mayıs'ta yapılacak olan Miçotakis-Biden görüşmesini yorumlayan Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Dimitris Avramopulos, bu görüşmenin önemli olacağını ve sonuçlar getireceğini söyledi.

Avramopulos Türkiye ve Yunanistan ile ilgili de özetle şunları dile getirdi:

“Yunan Başbakanı için Doğu Akdeniz'deki durum hakkında bilgi vermesi, Yunanistan'ın hayati çıkarlara sahip olduğu konuları gündeme getirmesi ve aynı zamanda Avrupa-Atlantik sistemi adına konuşması için bir fırsat olacak.

Milli güvenimizin özgüveni neden sarsıldığını anlayamıyorum. En iyi savunma sistemlerinden birine sahibiz, fobik sendromlar ve üçüncü şahıslara atıfta bulunmadan bölgede rol oynama kabiliyetine sahibiz, bizi sık sık geride bırakan modası geçmiş dış politika klişelerinden yavaş yavaş kurtulmak yeterli. Yunanistan jeopolitik bir istikrar faktörüdür.

“Türkiye konumunu güçlendirdi”

Deniz alanları ve sadece onları konuşabileceğimiz ve daha fazlasını konuşabileceğimiz temel pozisyonumuzdan uzaklaşmamalı ve Kıbrıs sorununu unutmamalıyız. Yunanistan'da ne zaman olursa olsun, Türkiye'nin ne yaptığına bakıyoruz. Jeopolitik avantajlarımızdan vazgeçmeden bizim neler yapabileceğimize bakmalıyız.

Türkiye konumunu güçlendirdi, her zamanki gibi diplomatik oyununu oynuyor ve herkes buna güveniyor. Doğu Akdeniz'de ABD ve Avrupa'nın gözünde Türkiye ve İsrail daha önemli. Aldığı inisiyatiflerle ve savaşan tarafların konferanslarına ev sahipliği yaparak rolünü yükseltti ve bu hem Avrupalılar hem de Amerikalılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Bu, bazılarının çok kolay söylediği gibi, Yunanistan'ın zararına yapıldığı şeklinde yorumlanmamalı.

Yunanistan'ın oynayacağı kendi rolü var ve Sayın Miçotakis haklı olarak Avrupa güvenlik stratejisi bağlamında Sayın Erdoğan ile yakın zamanda bir araya geldi. Birlikte, iki NATO üyesi ülke, bölgemizdeki krizin tırmanmaması için istikrar sağlayıcı bir rol oynayabilir.”

Kaynak: birlikgazetesi.com.org .