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TIMETURK / DÜNYA / Atmosferi dev bir çarpışmayla kaybolan gezegen

Atmosferi dev bir çarpışmayla kaybolan gezegen

Yeni bir çalışma, gökbilimcilerin ilk kez, uzak bir gezegenin atmosferinin dev çarpışmayla kısmen havaya uçtuğuna dair kanıtlara sahip olabileceğini keşfetti.

48 Dakika Önce
2021-10-21 16:53:17
Atmosferi dev bir çarpışmayla kaybolan gezegen

Genç gezegen sistemleri, genelde son derece şiddetli bir süreç yaşayabiliyor. Yeni oluşan bu cisimler başka cisimlerle çarpışıp kaynaştıkça, kademeli olarak daha büyük gezegenlere dönüşüyorlar. Kendi güneş sistemimizde ise Dünya ve Ay'ın, bu türden büyük bir çarpışmanın ürünleri olduğu düşünülüyor. Gökbilimciler böylesi dev çarpışmaların erken dönem sistemlerde yaygın olması gerektiğini düşünse de, bunları diğer yıldızların etrafında gözlemlemek kolay olmuyor.

Şimdiyse Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Galway – İrlanda Ulusal Üniversitesi, Cambridge Üniversitesi ve diğer yerlerde çalışan araştırmacılar, Dünya'dan sadece 95 ışık yılı uzaklıktaki yakın bir yıldız sisteminde meydana gelen dev bir çarpışmanın bulgularına ulaşmışlar. HD 172555 adı verilen bu yıldız, yaklaşık 23 milyon yaşında. Bilim insanları ise yıldızdaki tozların, yakın zaman önceki bir çarpışmanın izlerini taşıdığından şüphelenmiş.

MIT öncülüğündeki takım, yıldızın etrafında dev bir çarpışma gerçekleştiğine yönelik ilave kanıtlar gözlemlemiş. Çarpışmanın, hemen hemen Dünya boyutundaki karasal bir gezegen ile daha ufak bir cisim arasında en az 200.000 yıl önce ve saniyede 10 kilometrelik hızlarda gerçekleşmiş olabileceğini belirlemişler.

Hatta böylesine yüksek hızlı bir çarpışmanın, daha büyük olan gezegendeki atmosferin bir kısmını ortadan kaldırmış olabileceğini gösteren gazlar da tespit etmişler. Yıldızın etrafında gözlenen gaz ve tozlar, bu çarpıcı olayla açıklanabilir. Dün Nature bülteninde yayımlanan bulgular, türünde ilk olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: popsci.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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