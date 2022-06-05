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Atina yanıyor! Yerleşim yerleri tahliye edildi

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın güneyinde ormanlık alandaki yangın yerleşim bölgesini etkisi altına aldı. Alevler, rüzgarın etkisi ile yayıldı.

2 Saat Önce
2022-06-05 11:32:59
Atina yanıyor! Yerleşim yerleri tahliye edildi

Yangın, Atina'nın güneyindeki Yukarı Glifada bölgesinde çıktı.

Alevler kısa sürede Yukarı Voula ve Vari bölgelerine de yayıldı. Yangın nedeniyle bazı bölgeler tahliye edildi.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere karadan ve havadan müdahale edildi.

Rüzgarın hafiflemesiyle söndürme çalışmaları sonuç verdi.

YANGIN BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINA ALINDI

Yaklaşık 7 saatin sonunda alevler büyük oranda kontrol altına alındı. Alevlerin yeniden canlanması ihtimaline karşılık itfaiye ekipleri ve bölgedeki gönüllülerin çalışmaları sürüyor.

Yunan İtfaiye Birimi 24 saat içinde 56 orman yangının yanı sıra yerleşim yerlerinde 151 yangına müdahale çağrısı yapıldığını açıkladı.

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