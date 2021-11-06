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'Atina’da ağır hayal kırıklığı'

Gazeteci Özay Şendir, Türkiye-ABD görüşmeleri dahil, G-20 zirvesinde yapılan görüşmelerin Yunan basınına yansımalarını değerlendirdi

33 Dakika Önce
2021-11-06 01:04:45
'Atina’da ağır hayal kırıklığı'

Şendir, Yunanistan'ın ABD'de ve Avrupa ülkelerinden beklentilerinin boşa çıktığını belirterek bu durumu “ağır hayal kırıklığı” olarak değerlendirdi. Şendir'in Milliyet'teki köşesinden ilgili bölüm:

ABD Başkanı Biden, Yunanistan'da, satır aralarında, Kıbrıs'ta başlıklara çıkacak şekilde eleştiriliyor. Her iki ülkenin hayal kırıklığının sebebi, ABD Başkanı'nın Erdoğan ile görüşmesinde Ekonomik Münhasır Alanlar ve Doğu Akdeniz'deki gerginlikten hiç söz etmemiş olması. On gün içerisinde Atina ve Güney Kıbrıs'a ikinci tokat oldu.

Önce Fransa, “Ekonomik Münhasır Alanlar savunma iş birliği anlaşması kapsamında değil” dedi. Şimdi de ABD Başkan Biden, Yunanistan'ın hatırı için, Türkiye ile gerilim yaşanan dosyalara Doğu Akdeniz'i eklemedi.

Her ülke gibi ABD'liler de en çok kendi menfaatlerini düşünürler, Biden'ın yaptığı garip değil. Garip olan, Biden Başkan seçildiği andan beri, “Başkan zaten bizim adamımız, Ankara şimdi yandı” havasında olan Atina.

Yunanistan medyası şimdi de “Yeni Alman hükümeti geliyor, Türkiye şimdi görecek gününü” şarkıları söylüyor. Atina, ne ABD ne Almanya ne de Fransa'nın, Yunanistan'ın tezlerini savunmak için Türkiye ile masayı devirmeyeceğini anlamıyor bir türlü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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