Asya ülkesinde bir ilk: Bir eyalette Müslümanlar çoğunluğa geçiyor

Hindistan'ın önemli eyaletlerinden Kerala'da Müslümanlar ilk kez çoğunluğa geçiyor. Böylece modern Hindistan tarihinde ilk kez bir eyalette Müslümanlar azınlıktan çoğunluğa geçmiş olacak.

Hindistan'ın en güneyinde yer alan ve yaklaşık 36 milyon nüfusa sahip Kerala Eyaleti'nde Müslümanlar nüfus artış hızlarının yüksek olması nedeniyle çoğunluğa geçmeye hazırlanıyor.

Modern Hindistan'ın 1947'de kuruluşundan bu yana Hindistan'da Müslümanların çoğunlukta olduğu yegane eyalet Cammu Keşmir'di.

Kerala'da Müslümanların çoğunluğa geçmesiyle yüzlerce yıl sonra Hindistan'ın bir eyaletinde Müslümanların azınlıktan çoğunluğa geçmesiyle bir ilk yaşanacağı belirtiliyor.

Kerala Eyaleti'nde 2021 itibariyle Müslümanların yaklaşık %40, Hinduların %42, Hristiyanların ise %18 oranında nüfusa sahip olduğu tahmin ediliyor.

Eyaletteki Müslüman oranının her sene yükselmesiyle önümüzdeki birkaç yılda Kerala'da Müslümanların en büyük dini grup olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Uzak olmayan bir gelecekte de Kerala'da Müslümanların %50 oranını da aşacağı tahmin ediliyor.

Müslümanların doğum oranları fazla

Doğum istatistiklerine bakıldığında ise eyalette uzun yıllardır en çok Müslüman bebeklerin doğduğu gözlemleniyor. Bu alanda en son açıklanan 2018 verilerine göre Kerala'da doğan bebeklerin yaklaşık %55'i Müslüman ailelerin bebekleri. Her sene artan bu oran da eyalette gelecekte Müslümanların sadece en büyük grup değil, %50'yi aşan bir çoğunluğa sahip olacağını gösteriyor.

Kerala, Hindistan'ın okuryazarlık oranı ve uluslararası kurumlarca hesaplanan insani gelişim endeksi en yüksek eyaleti olarak dikkat çekiyor.

Okuryazarlık oranı Hindistan ortalamasının çok üzerinde, %97 civarında olan Kerala'da, insani gelişim endeksi de 0,79. Sosyal ve ekonomik nedenlerle Kerala bazı uzmanlarca "Hindistan'ın en medeni, en müreffeh, en temiz" eyaleti sayılıyor. Bu açılardan Kerala'nın Müslüman çoğunluklu bir eyalet olacak olması ayrıca önem taşıyor.

Hindistan'ı yöneten Narendra Modi liderliğindeki radikal Hindu partisi BJP'nin bu durumdan son derece rahatsız olduğu ve Kerala'da provokasyonlar çıkarıp Müslüman katliamını hedeflediği iddia ediliyor.

Kaynak: Mepa News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.