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TIMETURK / DÜNYA / Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

3 Saat Önce
2021-08-12 10:41:06
Asya borsaları karışık seyretti

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Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantının yayılımına ilişkin endişelerin pay piyasalarını baskılayan temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, bu durumun yeni tedbir ve kısıtlamaları gündeme getirdiğini söyledi.

ABD'de, dün açıklanan enflasyon verisinin ardından para politikalarında sıkılaşma beklentilerinin ötelendiğini ve bu durumun pay piyasalarını desteklediğini belirten analistler, buna karşın Çin'de beklentilerin altında ve yılın en düşük seviyesinde gerçekleşen kredi genişlemesi verilerinin yanı sıra regülatörlerin önemli endüstrilerde düzenlemelere aktif bir şekilde devam edeceği mesajı ve online sigorta sektörüne yönelik uyarılarının pay piyasalarını baskılayan gelişmeler olduğunu ifade etti.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,22 azalarak 3.524 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,38 değer kaybıyla 3.208 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,20 düşüşle 28.015 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yatay seyirle 110,40 seviyelerinde bulunuyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,03 azalarak 26.385 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,44 değer kazancıyla 54.764 puanda seyrederken, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi yüzde 0,05 primle 7.588 puandan günü tamamladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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