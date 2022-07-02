Astronotlarda kalıcı kemik kaybı tespit edildi
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kalan 17 astronot üzerinde kemik yoğunluğu araştırması yapıldı. Kemik yoğunluğunu kaybeden astronotların tamamen iyileşemediği ortaya çıktı.
2022-07-02 17:00:52
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kalan astronotlar üzerinde yapılan bir araştırmada, astronotların, uzaya gittiklerinde kaybettikleri kemik yoğunluğunu tamamen kazanamadıkları ortaya çıktı.
Araştırmaya, yaş ortalaması 47 olan 17 astronot katıldı.
14 erkek ve 3 kadın astronotun el ve ayak bileklerindeki kemik yoğunluğu analiz edildi. Dünyaya döndükten bir yıl sonra 9 astronotun kemik yoğunluğunda tamamen iyileşme görülmediği, kalıcı kayıp olduğu tespit edildi.
Uluslararası Uzay İstasyonu'da 4 ila 7 ay arasında kalan astronotların iyileşme sürecinin daha yavaş olduğu da dile getirildi. Bilim insanlarına göre, egzersiz ve kas hareketlerinin yapılması kemik yoğunluğu kaybını azaltabiliyor.
TRTHaber
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