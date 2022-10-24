Aslanlar Yuvası, İsrail’e taktik değiştirtti! Yeni sistem suikast

İsrail güçlerinin bomba yüklü motosikletle düzenlediği suikast sonucu şehit düşen Aslan Yuvası Grupları komutanı Tamir El-Keylani, Nablus’ta binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi. El-Keylani’nin öldürülüş şekli İsrail güvenlik sistemindeki taktik değişikliğini de gün yüzüne çıkarttı: İsrail bundan sonra daha fazla suikast yapacak!

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Dün sabah erken saatlerde İsrail güçlerinin bomba yüklü motosikletle düzenlediği suikast sonucu şehit düşen Aslan Yuvası Grupları komutanı Tamir El-Keylani, Nablus kentinde binlerce kişinin katıldığı kalabalık bir cenaze töreniyle toprağa verildi.Yerel kaynaklar, cenaze törenine Aslan Yuvası Grupları üyelerinin de katıldığını, şehidin naaşının Rafidya Hastanesi morgundan alınarak Şehitler Meydanı'na götürüldüğünü ve cenaze namazının kılınmasının ardından toprağa verildiğini söyledi. Şehit Tamir El-Keylani'nin babası oğlunun naaşını taşırken, cenaze törenine katılanlar yüksek sesle tekbir getirdi ve işgal güçlerinin cinayetlerini kınayan sloganlar attı.

ASLAN YUVASI'NDAN İNTİKAM YEMİNİ

Aslan Yuvası Grupları, Tamir El-Keylani'ye motosiklete yerleştirilen patlayıcıyla düzenlenen suikasttan işgal güçlerini sorumlu tutarak işgalcilere ağır ve acı verici bir misillemede bulunulacağını açıkladı. İslami Direniş Hareketi (Hamas) da yayınladığı taziye mesajında suikastın cezasız bırakılmayacağını ve işgalci düşmanın şehitlerin kanlarının yerde kalmayacağını, Batı Şeria ve Kudüs'te intifada halindeki Filistin halkının işgale karşı direnişini sürdüreceğini bilmesi gerektiğini ifade etti.

İSRAİL TAKTİK DEĞİŞTİRDİ

Aslan Yuvası grubunun ortaya çıkması sonrası başta Nablus olmak üzere Batı Şeria kentlerinde eli ayağına dolaşan İsrail güçlerinin, direniş hareketleriyle mücadelede sistem değişikliğine gittiği düşünülüyor. Arab 48'in haberine göre; el-Keylani'nin vefatı İsrail güvenlik sisteminde taktik değişikliğini gün yüzüne çıkardı. Buna göre; Şabak ve İsrail emniyet güçleri, bundan sonra daha sık olarak Filistinli direnişçilere ve grup komutanlarına karşı suikast yöntemine başvuracak.