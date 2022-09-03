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Aslanla teke tek dövüştü: İşte aslanın son hali

Doğu Afrika’da evini aslana karşı korumak isteyen adam aslanla 90 dakika boyunca resmen dövüştü. Aslanın akıbeti ise merak ediliyor. İşte aslanın akıbeti…

3 Saat Önce
2022-09-03 11:07:36
Aslanla teke tek dövüştü: İşte aslanın son hali

Twitter'da ‘Africa Archives' hesabının yaptığı paylaşımda aslanla dövüşen adamın haberi viral oldu. Hesaptan paylaşılan tweette şu ifadelere yer verildi:

“Bu adam Doğu Afrika'da aslanı öldürdü, evini korurken Aslanla 90 dakika çıplak elle dövüştükten sonra yaralar aldı.”

Aslanın son hali

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