Aslanla teke tek dövüştü: İşte aslanın son hali
Doğu Afrika’da evini aslana karşı korumak isteyen adam aslanla 90 dakika boyunca resmen dövüştü. Aslanın akıbeti ise merak ediliyor. İşte aslanın akıbeti…
2022-09-03 11:07:36
Twitter'da ‘Africa Archives' hesabının yaptığı paylaşımda aslanla dövüşen adamın haberi viral oldu. Hesaptan paylaşılan tweette şu ifadelere yer verildi:
“Bu adam Doğu Afrika'da aslanı öldürdü, evini korurken Aslanla 90 dakika çıplak elle dövüştükten sonra yaralar aldı.”
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