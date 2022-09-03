Aslanla teke tek dövüştü: İşte aslanın son hali

Doğu Afrika’da evini aslana karşı korumak isteyen adam aslanla 90 dakika boyunca resmen dövüştü. Aslanın akıbeti ise merak ediliyor. İşte aslanın akıbeti…

Twitter'da ‘Africa Archives' hesabının yaptığı paylaşımda aslanla dövüşen adamın haberi viral oldu. Hesaptan paylaşılan tweette şu ifadelere yer verildi:

“Bu adam Doğu Afrika'da aslanı öldürdü, evini korurken Aslanla 90 dakika çıplak elle dövüştükten sonra yaralar aldı.”

Aslanın son hali

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