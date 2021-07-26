DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Halil Sezai kimdir? Halil Sezai nereli ve kaç yaşında?
Libya'dan Tunus Cumhurbaşkanı Said'in kararlarına tepki
İsrail, BAE ile yaptığı anlaşmayı dondurdu
Fauci: Aşı karşıtları ülkeyi çıkmaza götürdü
Rusya Başbakanı'nın Kuril Adaları'na ziyareti Japonları kızdırdı
Gannuşi, Said'i darbe yapmakla suçladı
Merzuki, Cumhurbaşkanı Said'in aldığı kararları 'darbe' olarak nitelendirdi
Askerler, Gannuşi ve beraberindeki milletvekillerini parlamentoya almadı
Yunanistan'da vakalardaki artış kısıtlamaları sertleştirdi
Osmaniye'de korkutan deprem!
Tunus Cumhurbaşkanı, başbakanı görevden aldı, meclisi dondurdu
Kayserispor'a sürpriz santrafor: Carlos Strandberg
Norveç'e meteor düştü!
Hayvanlara artık haciz gelmeyecek

TIMETURK / DÜNYA / Askerler, Gannuşi ve beraberindeki milletvekillerini parlamentoya almadı

Askerler, Gannuşi ve beraberindeki milletvekillerini parlamentoya almadı

Tunus parlamentosunda bulunan askerler, Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ve beraberindeki bir grup milletvekilinin içeri girmesine izin vermedi. Gannuşi: 'Tunus halkı tiranlık dönemlerine dönmeyi kabul etmeyecektir. Özgürlük tehdit edildiği sürece yaşamın bir değeri olamaz' dedi.

53 Dakika Önce
2021-07-26 07:59:05
Askerler, Gannuşi ve beraberindeki milletvekillerini parlamentoya almadı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Tunus parlamentosunda bulunan askerler, Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ve beraberindeki bir grup milletvekilinin içeri girmesine izin vermedi.

Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Gannuşi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclisin yetkilerini dondurma ve parlamento üyelerinin dokunulmazlıklarını askıya alma kararını duyurmasının ardından Meclis binasına geldi.
Yardımcısı ile diğer bir grup milletvekilinin eşliğinde Meclis kapısına gelen Gannuşi, kapıdaki askerlerden içeri girmelerine müsaade edilmesini istedi. Ancak Meclis kapısındaki askerler, Gannuşi ve beraberindeki milletvekillerine Cumhurbaşkanlığından aldıkları talimatlar dolayısıyla girişlerine izin veremeyeceklerini iletti.
Askerlerle burada kısa bir diyalog yaşayan Gannuşi, Meclise giriş yapmalarının engellenmesini kınadı ve tüm milletvekillerine sorumluluklarını yerine getirmeleri ve yetkilerini kullanmaları çağrısında bulundu.
Tunus halkının özgürlükleri elinden alınarak saldırıya maruz kaldığını söyleyen Gannuşi, "Tunus halkı tiranlık dönemlerine dönmeyi kabul etmeyecektir. Özgürlük tehlike altında olduğu müddetçe yaşamanın bir kıymeti yoktur." dedi.
Gannuşi, askerlerce kapatılan Meclis binasının önünden Tunuslulara ve orduya Cumhurbaşkanı Said'in kararlarına karşı durma çağrısı yaptı.
Ülkede başta başkent Tunus olmak üzere hükümet ve muhalefet partilerine yönelik kitlesel protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.
Cumhurbaşkanı Said, dün gece geç saatlerde yayınladığı görüntülü mesajında Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.
Söz konusu kararlardan sonra bir genelge yayınlanacağını ve kararların hemen yürürlüğe gireceğini aktaran Said, genelgeler biçiminde gerekli kararların duyurulmaya devam edeceğini söylemişti.

 

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş