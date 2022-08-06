Askerler farklı kentlerde birbirine girdi… Çok sayıda ölü var

Suriye ordusu ve orduya bağlı olarak rejim saflarında çatışan milis güçler arasındaki gerilim tavan yaptı, farklı şehirde çok sayıda asker öldü.

­­­TIMETURK | HABER MERKEZİ

İç savaş sonrası sistemi bozulan Suriye ordusu ve milis güçler arasındaki sürtüşme dün farklı kentlerde çatışmalar ve ölümlerle sonuçlandı.

Halep'te Esed rejimine bağlı yerel milislerle çıkan çatışmada aralarında Esed rejimi güçlerinin mensupları ve görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. Yerel kaynaklar, rejim güçlerinin sözde İsmail Şüveyhına liderliğindeki "Halk Komiteleri" milislerinin Halep'in El-Meydan semtinde rejimin askeri güvenlik güçleriyle çatıştığını ve çatışmanın 15'ten fazla kişinin ölüm ve yaralanmasıyla sonuçlandığını bildirdi.

Rejim yanlısı Şam FM, rejim kaynaklarından aranan birinin El-Meydan'da 3 bomba patlattığını ve kendisi ile bir kişiyi öldürdüğünü on beş kişiyi de yaraladığını aktardı.

Deyrizzor'da alkol çatışması

Deyrizzor'da ise rejim için çatışan Pakistanlı Şiilerden oluşan "Zeynebiyyun" tugayları üyeleri ile rejim ordusuna doğrudan bağlı 4. Tümen üyeleri arasında bir okulun yakınında silahlı arbedede çıktı. Rakka kırsalındaki Ma'dan kasabasında alkol alan askerler ve milisler arasındaki çatışma sonucunda 3 Şii milisin yaralandığı bildirildi.

Yine Deyrizor kırsalında Askeri Güvenlik Milisleri ile kaçakçılık yapan "Milli Savunma" milisleri arasında çatışma çıktı. Safyan sahası yakınlarında milisleri taşıyan askeri bir aracın infilak etmesi sonucu iki Esed milisi öldü.

Öte yandan, Batı Kalamun'daki Yebrud kentinde de bir Esed rejimi askeri de ölü bulundu. .