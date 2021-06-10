DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Yıldırım Demirören'in babası Erdoğan Demirören kimdir?
Yargıtay Başsavcısı Şahin: HDP kararının 15 günde çıkması bekleniyor
Nisan'da işsizlik oranı ne kadar? Türkiye'de ne kadar işsiz var?
Fransız Alpleri'ndeki 'kanlı buzullar' korkuttu
Çamlıca Kulesi hafta sonu açık mı? Çamlıca Kulesi kaça kadar açık?
Abbasiler döneminden kalma bin yıllık yumurta bulundu
Eğitimci Turgay Polat: LGS acil kalkmalıdır
Bağ-Kur’luya erken emeklilik hakkı
Araştırma: Türkler NATO’ya güvenmiyor
Kurban kesim bedeli açıklandı
Vekalet ile kurban kesim bedeli ne kadar? 2021 vekalet ile kurban fiyatları kaç para?
Marmara'dan iki günde 392 metreküp müsilaj toplandı
Deniz Işın kimdir? Leyla İle Mecnun'un Leyla'sı Deniz Işın nereli kaç yaşında?
Dünyada 160 milyon çocuk işçi var
Adana Ulu Camii'nin çinileri, bir Avrupa ülkesinden çıktı

Askeri uçak çelik fabrikasının üzerine düştü: Ölü ve yaralı var

Myanmar'da askeri uçağın düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
10.06.2021 08:10:17
Askeri uçak çelik fabrikasının üzerine düştü: Ölü ve yaralı var

Myanmar'da askeri uçağın düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Mandalay İtfaiye Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, 16 ordu personelini taşıyan askeri uçağın öğle saatlerine doğru Mandalay'daki bir çelik fabrikasının üzerine düştüğü bildirildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.
Kazanın nedeninin ise araştırıldığı belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş