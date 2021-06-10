Askeri uçak çelik fabrikasının üzerine düştü: Ölü ve yaralı var

Myanmar'da askeri uçağın düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Myanmar'da askeri uçağın düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Mandalay İtfaiye Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, 16 ordu personelini taşıyan askeri uçağın öğle saatlerine doğru Mandalay'daki bir çelik fabrikasının üzerine düştüğü bildirildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Kazanın nedeninin ise araştırıldığı belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.