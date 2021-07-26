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TIMETURK / DÜNYA / 'Aşısız gençler Delta’yı daha ağır geçiriyor'

'Aşısız gençler Delta’yı daha ağır geçiriyor'

Aşılanma oranlarının yükselmesiyle önlemlerin kaldırıldığı İngiltere’deki Delta salgınında çoğunlukla aşısız gençler hastalanıyor.

3 Saat Önce
2021-07-26 09:07:52
'Aşısız gençler Delta’yı daha ağır geçiriyor'

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İngiltere'deki Delta varyantı salgınında giderek daha fazla aşılanmamış genç insanın Covid-19 nedeniyle hastalanarak hastaneye yattığı belirtildi.

İngiltere Ortak Aşılama ve Bağışıklama Komitesi'nden Prof. Dr. Adam Finn, Bristol kentine 30 yaşın altında olup yoğun bakıma alınan hastalar olduğunu söyledi.

Duvar'ın haberine göre, Aynı zamanda Bristol Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Finn, Delta dalgasında Bristol'da hastaneye yaklaşık 200 kişinin yattığını ve yaş ortalamasının 40 olduğunu söyledi.

Finn, “30 yaşın altında yoğun bakıma alınanlar ve yüksek seviyede oksijen terapisine ihtiyaç duyanlar oldu” dedi.

Genç yetişkinlerin hastalığı her zaman hafif geçirmediğini belirten Finn, “Şu an ağır hastalanan gençler var” diyerek aşı yaptırılması için çağrıda bulundu.

Finn, aşı yaptırmanın sadece kişinin hastalanmasını değil, aynı zamanda hastalığı yaymasını önlediğini de belirterek, “Aşılanmak gençler arasında enfeksiyonun yayılması riskini azaltacak ve onların normalleşmesini sağlayacaktır” diye konuştu.

Aşılama oranlarının yükselmesiyle hafta başında tüm korona virüsü önlemlerini kaldıran İngiltere'de şu an vaka sayıları yükselişte. Ulusal İstatistik Kurumu'na göreyse, korona virüsü ülkede artık büyük ölçüde genç yetişkinleri etkiliyor. Buna göre, 16-24 yaş arasındaki vaka sayısı 50-69 yaş arasındakilerden altı kat daha fazla.

İngiltere'de eylül ayından itibaren kapalı ve kalabalık alanlara giriş için aşı kartının gösterilmesi gündemde.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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