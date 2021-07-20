DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

WhatsApp'tan grup aramaları için yeni özellik
Şükür namazı nasıl kılınır? Kurbandan sonra şükür namazı kılınmalı mıdır? (Diyanet)
Biontech aşısının iki dozu arasındaki süre için değişiklik
Hamam otu nasıl kullanılır?
Yasak Elma dizisine çok konuşulacak transfer
Aşırı yağışlar Pakistan'da 4 can aldı
MSB duyurdu: 39 terörist etkisiz
İçişleri Bakanı Soylu, Şırnak'ta askerlerle bayramlaştı
Erdoğan: Bunun iznini sizden alacak değiliz
Messi, Instagram’da Ronaldo'nun beğeni rekorunu kırdı
Erdoğan: İki bayramı bir arada kutlayacağız
Biden'dan Kurban Bayramı mesajı
Peru'da resmi seçim sonuçları açıklandı
Jeff Bezos bugün uzaya fırlatılacak
Arife gününde halk pazarına yönelik saldırıyı IŞİD üstlendi

TIMETURK / DÜNYA / Aşırı yağışlar Pakistan'da 4 can aldı

Aşırı yağışlar Pakistan'da 4 can aldı

Hayber Pahtunhva eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen afet ve kazalarda 2’si çocuk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

1 Saat Önce
2021-07-20 11:16:00
Aşırı yağışlar Pakistan'da 4 can aldı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Hayber Pahtunhva Afet Yönetim Otoritesinden yapılan açıklamaya göre, Karak ve Upper Dir bölgelerinde aşırı yağışlar sele neden oldu.

Şiddetli yağışların yol açtığı afet ve kazalarda Karak ve Upper Dir'de 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, söz konusu bölgelerde evler hasar gördü, çok sayıda tarım arazisi sular altında kaldı.

Sel sebebiyle Gangşal ve Şeringal kasabalarında da ulaşım durdu, Swat bölgesinde ise çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH