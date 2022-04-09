Aşırı sağcı Le Pen, Macron'a karşı anketlerde araya kapatıyor

Gözler yarın yapılacak Fransa'daki seçimlerde. Cumhurbaşkanı Macron, aşırı sağcı Le Pen'e karşı kararsız sol seçmeni iknaya çalışıyor. Ancak anketlerde Le Pen'in Macron ile arasındaki farkı kapattığı bildiriliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yarın yapılacak seçimler için kampanya sürecinin sonuna girerken rotasını sol seçmene kırdı.

Eskiden Sosyalist partiye oy veren ve seçim günü sandığa gitmemelerinden korktuğu seçmenleri harekete geçirmek için çaba gösteren Macron, şimdi bu tabanının gönlünü almaya çalışıyor.

2017'de seçmenlerin çoğunu cezbetmeyi başaran Macron kazandıktan sonra ise daha çok merkez sağın favorisi haline geldi.

Ne var ki, kamuoyu yoklamaları sol kesimde seçimlere yönelik rekor seviyede bir çekimserlik olduğunu gösterince bu durumun göçmen ve AB karşıtı aşırı sağcı aday Marine Le Pen'in kazanmasına yardımcı olabileceğini düşünen Macron aniden sol seçmene yönelik açıklamalar yapmaya başladı.

Perşembe günü Le Parisien gazetesinin okuyucularıyla yaptığı toplantıda Macron, seçmenleri artan elektrik ve petrol fiyatlarından korumak için önlemleri genişletme sözü verdi. Ayrıca şirketler temettü ödediğinde kârın bir kısmını çalışanlarla da paylaşmaya zorlanmaları gerektiğini belirtti.

Ne var ki, ilk dönemi sırasında çok fazla sağa hitap ettiğini, zenginlerin vergilerini azalttığını, konut ödeneklerini düşürdüğünü ve "sarı yelekliler" protestolarında polisin sert müdahale etmesini emrettiğini reddetti.

Macron, RTL radyosuna yaptığı açıklamalarda, "Eğitim ve hastaneler için yaptığımız reformların sağ vizyonlu olduğu hissine kapılmadım" diyerek, asgari emekli maaşının 1.100 Euro'ya çıkarılması için çalışacağını belirtti.

Le Pen arayı kapadı

Kamuoyu yoklamaları, Macron'un ana rakibi Le Pen'in, ilk tura sadece iki gün kala cumhurbaşkanına yaklaştığını ve benzin, gıda enflasyonundaki rekor fiyatlar gibi yaşam maliyetine odaklanma stratejisiyle güçlendiğini gösteriyor. Bu durum da Fransa'da seçmenlerin en büyük endişesi haline geldi.

Bu arada Macron, emeklilik yaşını 65'e çekmek ve bazı sosyal yardımların zorunlu kamusal hizmet çalışmalarına bağlı hale getirilmesi gibi popüler olmayan muhafazakar önlemleri içeren bir politika paketinin spekülasyonları altında mart ayı ortasından bu yana zemin kaybediyor.

Macron ise geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen bir mitingde, sol görüşlü seçmenlere açık bir çağrıda bulunarak, hastanelerde ve bakım evlerinde iş yaratma sözü verdi. Sosyal yardımların kamusal hizmete değil, alınacak eğitimlere ve kurslara bağlı olacağını söyledi.

Le Pen de sol kesime oynamaya başladı

Anketler, Le Pen'in benzindeki KDV'yi yüzde 20'den yüzde 5,5'e düşürme ve 20 yaşından önce çalışmaya başlayanlar için mevcut asgari 62 yaşından iki yıl önce emekli olmalarına izin verme gibi vaatleri ile daha yoksul sol eğilimli seçmenler arasında zemin kazandığını gösteriyor.

Bu arada, orta soldaki daha beyaz yaka seçmenler, Macron'un 24 Nisan'daki ikinci tur oylamada Le Pen'le karşı karşıya gelmesi durumunda çekimser kalabileceklerini ve Macron'u "cumhuriyetçi cephe" olarak bilinen destekten mahrum bırakabileceklerini söylüyorlar.

Anketlerde az da olsa hâlâ önde

En son Ifop anketi, ikinci turda karşı karşıya geldikleri takdirde, Macron'un yüzde 52 ile Le Pen'i geçtiğini gösteriyor. Ancak son ana kadar herşey değişebilir.

Kampanya uzmanları Macron'un ilk turdan önce sola hitap etmesi gerektiğini çünkü gerekli ivmeyi daha ilk turdan kazanmasının büyük avantaj getireceğini söylüyor.

İlk turdaki kamuoyu yoklamalarında, Macron'a verilen destek Ukrayna'daki savaşın ilk günlerinde yüzde 31.5 iken şimdi yüzde 26.5'e düştü. Le Pen'e verilen destek ise yüzde 16'dan yüzde 24'e yükseldi.

Kaynak: Euronews Türkçe .