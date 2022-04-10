Aşırı sağcı aday Zemmour’a tepki: 'Utanç kaynağısın'

Fransa’daki cumhurbaşkanı seçiminde bir seçmen, oyunu kullanan aşırı sağcı Yeniden Fetih (Reconquete) Partisi Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour’a 'utanç kaynağısın' diye tepki gösterdi.

Fransa'da aşırı sağcı Yeniden Fetih (Reconquete) Partisi Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'a beklenmedik tepki.

Zemmour, oyunu kullanmak için başkent Paris'in 8. bölgesindeki Roquepine Spor Salonu'na geldi. Aşırı sağcı aday oyunu kullanmak için salona gireceği esnada yaklaşan bir kişi, Zemmour'a "utanç kaynağısın" diye bağırdı. Zemmour'un oy kullandığı seçim bürosu önündeki kampanya afişleri de tahrip edildi.

Seçim programında İslam, göçmen, Müslüman ve başörtü karşıtı vaatleriyle öne çıkan Zemmour, seçildiği takdirde ilk iş olarak aralarında göçmen kökenli Fransızların da olduğu 1 milyon kişiyi sınır dışı edeceğini açıklamıştı.

Kendisi de Cezayir kökenli Yahudi göçmeni olan Zemmour, Müslümanlardan, dini değerlerini bırakmalarını ve "Fransız değerlerini" benimsemelerini istiyor.

Eric Zemmour kimdir?

Zemmour, 1958 yılında Montreuil'de doğdu ve Sciences Po'da okudu.1986'dan 1996'ya kadar, Le Quotidien de Paris'te muhabir olarak çalıştı. Ardından 2021 yılına kadar kaldığı Le Figaro'da çalışmaya başladı. France 2'deki On n'est pas couché (2006–2011) ve I-Télé'deki Ça se dispute (2003–2014) gibi programlarda, Zemmour bir televizyon karakteri olarak ortaya çıktı. Yine, 2011'den 2021 yılına kadar, Paris Premiere'de haftalık bir akşam konuşma programı olan Zemmour et Naulleau'da, bir edebiyat eleştirmeni olan Éric Naulleau ile göründü.

Zemmour, RTL için 2010'dan 2019'a kadar paralel çalıştı ve Yves Calvi'nin sabah haberleri programında analistlik yapmadan önce günlük radyo programı Z comme Zemmour'da ev sahipliği yaptı. 2014'te, Le Suicide français (Fransız İntiharı) adlı kitabı 500.000'den fazla sattı.

Fransa'da Zemmour, göç ve islam ile ilgili çok tartışılan görüşleri ile bilinir. Avrupalı olmayanların Fransa'nın orijinal nüfusunun yerini alacağını savunan bir komplo teorisi olan “büyük yer değiştirme” fikrini geniş ölçüde destekledi. Zemmour, ırk ayrımcılığını kışkırtmaktan 2011'de, Müslümanlara karşı nefteri körüklediği için 2018'de para cezasına çarptırıldı. Gerçi ikinci kanaat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde inceleme bekliyor. 2008, 2014 (iki kere), 2016, 2017 ve 2019 yıllarında benzer suçlamalardan altı kez aklandı. Temyizde, 2015 ve 2020'deki hükümlülüğü geri alındı. 30 Kasım 2021'de Zemmour, 2022 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını ilan etti. .