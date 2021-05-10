'Aşımızın varyantlara uyarlanmasının gerekliliğine dair kanıt yok'

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, Pfizer ile geliştirdiği COVID-19 aşısının, koronavirüsün varyantlarına karşı koruma sağlamak için şu anda herhangi bir modifikasyona ihtiyaç duymadığını açıkladı.