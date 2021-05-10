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'Aşımızın varyantlara uyarlanmasının gerekliliğine dair kanıt yok'

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, Pfizer ile geliştirdiği COVID-19 aşısının, koronavirüsün varyantlarına karşı koruma sağlamak için şu anda herhangi bir modifikasyona ihtiyaç duymadığını açıkladı.

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10.05.2021 16:54:21
'Aşımızın varyantlara uyarlanmasının gerekliliğine dair kanıt yok'

Şirketten yapılan açıklamada, mevcut koronavirüs aşısının, tespit edilen önemli yeni varyantlara uyarlanmasının gerekli olduğuna dair hiçbir kanıtın bulunmadığı vurgulandı.

Bununla birlikte, halihazırda kullanılan aşının ufak değişikliklerle hazırlandığı belirtilen "varyanta özgü versiyonu" üzerinde testlerin mart ayından bu yana sürdüğü aktarıldı.

Bu çalışmanın da SARS-CoV-2'ye karşı yeni, güncellenmiş bir aşıya ihtiyaç duyulması halinde BioNTech ve Pfizer'ın izleyeceği yolu belirlemede kullanılacağı kaydedildi.

BioNTech yılın ilk çeyreğinde 1,128 milyar euro kar etti

BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, nisan ayında, ürettikleri aşının Hint varyantına karşı etkili olduğunu söylemişti.  

BioNTech-Pfizer koronavirüs aşısı halihazırda 90'dan fazla ülkeye ulaştırılıyor. 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan