Aşı zorunluluğu Fransızları kızdırdı

Fransa'nın birçok kentinde, koronavirüs aşı zorunluluğu ve sağlık kartına karşı çıkanlar gösteri düzenledi. Gösterilere çok sayıda kişi katıldı.

Fransa'nın birçok kentinde, koronavirüs aşı zorunluluğu ve sağlık kartına karşı çıkanlar gösteri düzenledi.

Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başta başkent Paris olmak üzere Lyon, Marsilya, Perpignan, Lille ve Toulouse gibi çok sayıda kentte düzenlenen gösterilere 114 bin kişi katıldı.

Paris'te düzenlenen 3 ayrı protestoda toplam 18 bin gösterici bulunuyordu. Diğer yandan protesto organizatörleri, ülke genelinde gösterilere katılanların sayısını 150 bin olarak açıkladı.

Güvenlik güçleri, Lyon'daki göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanırken, 9 kişiyi gözaltına aldı.

"Ya genel aşılama ya da virüs tsunamisi"

Hastane ve bakımevi çalışanlarına aşı zorunluluğu getirilen ve sağlık kartı uygulamasını yürürlüğe sokmaya hazırlanan Fransa'da hükümet sözcüsü Gabriel Attal, aşı karşıtlarının azınlıkta olduğunu söyledi.

Attal, Le Parisien gazetesine verdiği mülakatta, bugün ülke genelinde aşı zorunluluğu ve sağlık kartı uygulamasına karşı düzenlenen geniş katılımlı protestoları yorumladı.

Katılımcıların hükümetin sağlık önlemlerine ilişkin eylem tarzına tepki verdiğini, bazılarının hükümeti yetkiyi kötüye kullanmakla suçladığını söyleyen Attal, gösterilere katılan aşı karşıtlarının ise azınlığı oluşturduğu ve onların seçimlerinin aşı olanları etkilemesine izin vermeyeceklerini anlattı.

Gabriel Attal, aşı olan 37 milyon kişiye tereddütte olan aile üyelerini, arkadaşlarını iknada hükümete yardım etme çağrısı yaparak, "Net olmak zorundayız, artık ya genel aşılama, ya da virüs tsunamisi, başka yol yok" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.