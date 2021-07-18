DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB Adalet Divanı'nın başörtüsü yasağı kararına tepki
'Bu insanlar uzaya muzaya gitmediler'
Ağrı'da üzücü kaza: Ölü ve yaralılar var
Şelalede ayağını kırdı, askeri helikopterle kurtarıldı
Suudi Arabistan: Namaz vakitlerinde ticarete devam
İl il bayram namazı saatleri
Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
Yetiştiricisi ile uyuyan boğa 'Kral' satıldı
Yusuf Kaplan: Zihnî işgal, millî güvenlik meselesine dönüşmek üzere!
DAP Yapı'nın Nişantaşı Koru projesi hasılat şampiyonu oldu
Teknosa yeniden Akmerkez’de hizmet vermeye başladı
Bitcoin değerlendirmesi: 'Büyük patlama yolda'
Cengiz Holding'den 'Prof. Dr. Melih Bulu' açıklaması
Dijital bayram harçlığı Paycell'de
Yüksek Askeri Şura'nın Ağustos başında toplanması bekleniyor

TIMETURK / DÜNYA / Aşı zorunluluğu Fransızları kızdırdı

Aşı zorunluluğu Fransızları kızdırdı

Fransa'nın birçok kentinde, koronavirüs aşı zorunluluğu ve sağlık kartına karşı çıkanlar gösteri düzenledi. Gösterilere çok sayıda kişi katıldı.

2 Saat Önce
2021-07-18 08:28:18
Aşı zorunluluğu Fransızları kızdırdı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Fransa'nın birçok kentinde, koronavirüs aşı zorunluluğu ve sağlık kartına karşı çıkanlar gösteri düzenledi.

Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başta başkent Paris olmak üzere Lyon, Marsilya, Perpignan, Lille ve Toulouse gibi çok sayıda kentte düzenlenen gösterilere 114 bin kişi katıldı.

Paris'te düzenlenen 3 ayrı protestoda toplam 18 bin gösterici bulunuyordu. Diğer yandan protesto organizatörleri, ülke genelinde gösterilere katılanların sayısını 150 bin olarak açıkladı.

Güvenlik güçleri, Lyon'daki göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanırken, 9 kişiyi gözaltına aldı.

"Ya genel aşılama ya da virüs tsunamisi"

Hastane ve bakımevi çalışanlarına aşı zorunluluğu getirilen ve sağlık kartı uygulamasını yürürlüğe sokmaya hazırlanan Fransa'da hükümet sözcüsü Gabriel Attal, aşı karşıtlarının azınlıkta olduğunu söyledi.

Attal, Le Parisien gazetesine verdiği mülakatta, bugün ülke genelinde aşı zorunluluğu ve sağlık kartı uygulamasına karşı düzenlenen geniş katılımlı protestoları yorumladı.

Katılımcıların hükümetin sağlık önlemlerine ilişkin eylem tarzına tepki verdiğini, bazılarının hükümeti yetkiyi kötüye kullanmakla suçladığını söyleyen Attal, gösterilere katılan aşı karşıtlarının ise azınlığı oluşturduğu ve onların seçimlerinin aşı olanları etkilemesine izin vermeyeceklerini anlattı.

Gabriel Attal, aşı olan 37 milyon kişiye tereddütte olan aile üyelerini, arkadaşlarını iknada hükümete yardım etme çağrısı yaparak, "Net olmak zorundayız, artık ya genel aşılama, ya da virüs tsunamisi, başka yol yok" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH