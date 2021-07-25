Aşı olmayanlara yemek yok!

Almanya'da, salgına dair risk çok yüksek olduğu için, aşılanmamış kişiler için bile restoranlar, sinemalar ve stadyumlar gibi yerlere erişimin artık mümkün olmayacağı tartışmaları yapılıyor...

Salgın sürecinde aşılamaya yönelik tüm ülkelerde adeta seferberlik ilan edilirken bazı düzenlemeler ise dikkatlerden kaçmıyor. Bilhassa Avrupa'da insanları aşıya teşvik için kampanyalar düzenlenirken bir taraftan da aşı duyarlılığığı oluşturma hatta aşı olmama durumunda bazı haklardan yararlandırmama gibi uygulamalar da gündeme gelmiyor değil Bu uygulamalardan biri de Almanya'da tartışma konusu durumunda....

Testi negatif çıksa bile

Angela Merkel hükümetinin, aşıyı reddeden, hatta testi negatif çıkan Almanların dışarıda yemek yeme veya maç izleme hakkından mahrum edeceğine dair haberler politik süreçte gündeme taşındı...

Le Matin'deki habere göre, Merkel, Almanya'da enfeksiyonların artmaya devam etmesi halinde Kovid-19'a karşı aşılanmamış, hatta negatif test bile yaptıran kişilerin daha fazla kısıtlamayla karşılaşabileceğini söyledi.

Şu anda Almanlar, aşıları tam olarak yapılmışsa veya yakın zamanda negatif test yaptırmışlarsa restoranlar, sinemalar veya spor salonları gibi halka açık yerlere gidebiliyor.

Sinema ve stadyum kısıtlaması

Almanya Başbakanlık Dairesi Başkanı Braun, vaka sayılarının artabileceği uyarısını yapmış, vatandaşları aşı olmaya çağırırken, aşılananların daha fazla özgürlüğe sahip olacaklarını söylemiş bu da ülkede tartışmalara kapı aralamıştı.

Ancak Helge Braun, insidans oranları artmaya devam ederse, aşılanmamış kişilerin temaslarını azaltmak zorunda kalacağını söyledi. "Bu, risk çok yüksek olduğu için, aşılanmamış kişiler için bile restoranlar, sinemalar ve stadyumlar gibi yerlere erişimin artık mümkün olmayacağı anlamına gelebilir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Aşılamada son durum

Helge Braun, ülkenin nüfusun sağlığını korumakla yükümlü olduğunu da vurguladı. "Bu, Covid hastalarını tedavi etmek için kanserle ilgili müdahaleleri tekrar kışa ertelemek zorunda olmayan bir sağlık sistemini varsayar." şeklinde konuşmuştu.

Almanya, yaz başında Avrupalı ​​komşularının çoğuna kıyasla düşük bir enfeksiyon oranı yaşadı ancak büyük ölçüde koronavirüsün oldukça bulaşıcı Delta varyantı nedeniyle son iki hafta içinde vakalar arttı. Geçen hafta Angela Merkel, vakalardaki artışın "açık ve endişe verici dinamikleri" konusundaki endişelerini dile getirdi ve mümkün olduğunca çok sayıda Alman'ı aşı olmaya teşvik etti. Pazar günü itibarıyla, yüzde 60,8'i bir doz aşı ve yüzde 49,1'i iki doz aşı olmuştu.

Daha fazla özgürlük için...

Ancak Angela Merkel, ülkesinin nüfusun bir kısmı için zorunlu aşılama konusunda Fransa ve diğer ülkeleri takip etmeyi planlamadığını söylemişti. Fransa'da, özellikle hemşirelik personeli için durum. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn Temmuz ayı başlarında, salgın yeniden başlarsa aşılı kişilerin yeni bir toplam kontrol altına alınması gerekmediğini ve aşısız insanlardan daha fazla özgürlüğe sahip olacağını söyledi. "Aşıların sağladığı koruma üzerinde etkisi olan (virüsün) mutasyonları olmadığı sürece tam aşılı olmak, geçen kış olduğu gibi kısıtlamaların gerekli olmayacağı anlamına gelecektir."yorumunda bulunmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.