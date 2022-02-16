Aşı karşıtı eylemlere yönelik federal düzeyde “olağanüstü hal” uygulaması getirildi

Kanada’yı kilitleyen aşı karşıtı eylemlere yönelik ülke tarihinde ilk kez federal düzeyde “olağanüstü hal” uygulamasını getiren “Acil Durumlar Yasası” yürürlüğe koyuldu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun aşı karşıtı “Özgürlük Konvoyu” eylemlerine karşı aldığı “acil durum” kararı, “Savaş Tedbirleri Yasası” olarak da biliniyor.

“Euronews”un haberine göre, Acil Durumlar Yasası'nın uygulamaya koyulmasıyla, protestocuların banka hesaplarının dondurulabilmesinin yanı sıra, sınır geçişleri ve havaalanları gibi belirlenen kritik alanların güvenlik altına alınması da mümkün olacak.

Öte yandan aşı ve pandemi kısıtlamalarına karşı eylemler, Kanada ve Avrupa'daki ülkelerin ardından İsrail'e de sıçradı. İsrail'de yaklaşık 30 bin araçtan oluşan “Özgürlük Konvoyu” otoyolları kapatarak, önceki dün Kudüs'e giriş yaptı. .