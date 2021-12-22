DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Memur (öğretmen, polis, hemşire) seyyanen zam ne kadar? Memur zammı toplam yüzde kaç?
ABD'li analistler: Bitcoin’in yükselmesinin arkasında Türk Lirası'nın değer kazanması var
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne 407 personel alınacak! İşte başvuru şartları!
Masumlar Apartmanı 52. bölüm tek parça izle| Masumlar Apartmanı 53. bölüm ön izleme ve Masumlar Apartmanı 53. bölüm fragmanı
Sergen Yalçın için flaş iddia! O takıma imza atıyor
Damga ve gelir vergisi memur maaşına etkisi | Vergi muafiyeti ile öğretmen, polis, hemşire maaşı ne kadar artacak?
Türkiye sınırında 462 kg uyuşturucu madde ele geçirildi
FBI, 180 milyon dolarlık Bitcoin’e el koydu
Spor yorumcusu Onur Nizamoğlu: İzmir'in dağlarında 3 puan
Memur ek zam 2022 | Memur ek zam ne kadar? Memur seyyanen zam ne kadar?
Aşı karşıtı Amerikalı parlamenterin üç aşı şirketinde hissesi ortaya çıktı
''TİKA’nın 1000 eğitim projesinin 350’si Kuzey Makedonya’da''
Evlilik Hakkında Her Şey 13. bölüm tek parça izle | Son bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Böyle bir bilim adamı Tayyip Erdoğan’ı nasıl destekler?
Benzin ve motorine gelecek indirimler pompaya yansımayacak: ÖTV olarak alınacak

TIMETURK / DÜNYA / Aşı karşıtı Amerikalı parlamenterin üç aşı şirketinde hissesi ortaya çıktı

Aşı karşıtı Amerikalı parlamenterin üç aşı şirketinde hissesi ortaya çıktı

ABD Temsilciler Meclisi'nin aşırılık yanlısı üyesi Marjorie Taylor Greene, aşılanmadığını iddia ediyor ve her türlü aşı zorunluluğuna direneceği konusunda ısrar ediyor.

1 Saat Önce
2021-12-22 10:39:40
Aşı karşıtı Amerikalı parlamenterin üç aşı şirketinde hissesi ortaya çıktı

Covid-19 pandemisi ve pandeminin ciddiyetine dair uyarıda bulunanlar hakkında düzenli olarak yanlış bilgi yayan ABD Temsilciler Meclisi'nin aşırılık yanlısı Cumhuriyetçi üyesi Marjorie Taylor Greene, aşı üreten şirketlerde hisse sahibi olduğu için eleştiriliyor.

Chattanooga Times Free Press'in haberine göre Greene, bu yaz resmi olarak AstraZeneca, Pfizer ve Johnson & Johnson hisselerinden elde ettiği geliri açıklamıştı. Bunların son ikisi, ABD genelinde uygulanan üç ana aşıdan ikisini üretiyor.

Beyan belgesine göre Greene üç şirketin her birinden 201 ila bin dolar arasında kazanç sağladı.

Söz konusu hisseler, Twitter'da düzenlediği ankette takipçilerinden Greene'in kaç aşı şirketinde hissesinin bulunduğunu soran Jennifer Strahan açısından Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerindeki rakibine dair tartışma başlığı halini aldı.

Strahan, bulaştığı sayısız suistimal ve yanlış bilgilendirme hadisesine rağmen Cumhuriyetçi Parti'nin en korkutucu bağış toplayıcılarından biri olarak kendini ispat eden aşırı sağcı mevcut Temsilciler Meclisi üyesi Greene'i koltuğundan etme çabasında fazlasıyla düşük bir kazanma ihtimaliyle karşı karşıya.

Kaçık, ırkçı ve bazen şiddet içeren komplo teorilerini benimsemesiyle uluslararası düzeyde dile düşen Greene, Kongre'deki Cumhuriyetçiler arasında en öfkeli aşı karşıtlarından biri.

Bu hafta sonu aşırı sağcı gençlik örgütü Turning Point USA'in düzenlediği "Americafest" konferansına katılan Greene, kalabalığa hitabında aşı olmayı hâlâ reddettiğini söyledi.

Greene kalabalığın tezahüratlarına "Aşı olmadım" diye seslendi: "Ve eğer beni zapt edip aşı yapmak isterlerse çok zor zamanlar geçirecekler."

Turning Point USA'in resmi Twitter hesabı, tüm dünyadaki Americafest seyircilerinin yüzlerinde maske olmamasını kutladı. Grup, "Tekrar hoş geldin, Amerika!" diye tweet attı.

Aşı karşıtı yanlış bilgileri birçok kez Twitter'da da paylaşan Greene, "Pek çok kişinin kişisel tanıklığı aşıya rağmen Kovid'e yakalandıklarını gösteriyor ve hastalığı aşılılar yayıyor. Onaylanmamalı ya da zorunlu tutulmamalı" iddiasında bulunarak özellikle Pfizer aşısına çatmış ve binlerce kişinin Kovid-19'a karşı aşılandıktan sonra öldüğüne dair asılsız haberler paylaşmıştı.

Greene, kasımda Pfizer'in kendini engellemesinden yakınmıştı: "Ne kadar da inanılmaz düzeyde çocukça. Pfizer birilerini engelleyebiliyorsa, biz de onların aşılarını engelleyebiliriz."

Kaynak: Independent Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş