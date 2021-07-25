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Aşı karşıtı Amerikalı koronavirüsten öldü

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan ve aşı karşıtı olan Stephen Harmon (34), koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti. Harmon, geçen yıl sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda, “Aşılar yüzde 90-95 etkili ancak birkaç risk var, biliyorsunuz, ölüm gibi. Virüse yakalansaydım karantinaya girer sonra da sağlıklı yaşamıma geri dönerdim” demişti.

3 Saat Önce
2021-07-25 13:07:34
Aşı karşıtı Amerikalı koronavirüsten öldü

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ABD'de aşı karşıtı söylemlerde bulunan kişi, virüsten hayatını kaybetti

Los Angeles'ta yaşayan Harmon, 2020'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda aşı karşıtı söylemlerde bulunmuştu.

“Birçok problemim var ancak aşı bunlardan biri değil” diyen Harmon, “Yani bazı aşılar, bilirsiniz, ölüm gibi birkaç riskle yüzde 90-95 oranında etkili. Ama virüse yakalanırsam karantinaya girer ve ardından aşı olmadan normal sağlıklı bir hayata devam ederdim, bu %99 etkili” demişti.

 

“BENİM İÇİN DUA EDİN”

Geçen hafta koronavirüse yakalandığını açıklayan Harmon, sosyal medya hesabından takipçilerine oksijene bağlandığını açıkladı. Harmon daha sonra, “Bununla (virüsle) olabildiğince savaştım ancak şu anda kritik bir duruma geldi. Entübe olacağım. Ne zaman uyanacağım bilmiyorum, benim için dua edin” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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