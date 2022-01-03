Aşı karşıtı ABD Kongre üyesinin Twitter hesabı kalıcı olarak kapatıldı

ABD’li bir siyasetçi olan Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene’in de aşı karşıtı söylemlerinden dolayı Twitter hesabı kalıcı olarak kapatıldı.

Uzmanlar küresel salgının önüne geçmek için çalışmalarına hız kesmeden devam etse de aşı karşıtlarının söylemleri gündem yaratmaya devam ediyor.

Aşı karşıtlığının bir hayli yoğun olduğu ABD'de de bu yönde paylaşımlarda bulunan Cumhuriyetçi siyasetçi Marjorie Taylor Greene'in Twitter hesabı kapatıldı.

‘Twitter, ABD'nin düşmanıdır'

ABD'de Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 825 bini aşmışken Georgia eyaletinden kongre üyesi olan Greene, geçtiğimiz dönemlerde aşı karşıtı paylaşımlarıyla Twitter'dan ceza almıştı. Küresel salgınla ilgili yanıltıcı bilgi paylaşımının önüne geçmek için denetlemelerini sürdüren Twitter, yanlış paylaşımları sebebiyle Greene'e 12 saatten bir haftaya kadar cezalar getirmişti.

Tartışmacı bir karakteri olduğu iddia edilen ve ‘olay yaratan' kimliğiyle tanınan Greene, bu tarz paylaşımlarına devam ettiği için Twitter hesabı kalıcı olarak kapatıldı. Kongre içinde de maske kuralları dahil olmak üzere Covid-19 önlemlerine ‘ısrarla' uymadığı öne sürülen Greene, Twitter'ı “ABD'nin düşmanıdır” şeklinde nitelendirerek “Sosyal medya platformları gerçeğin yayılmasının önüne geçemezler…Komünist Demokratlar gerçeği engelleyemez. Ben gerçekten ve halktan yanayım. Bunu da aşacağız” şeklinde bir açıklamada bulundu.

Kaynak: webtekno.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.