DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Müge Anlı'ya 'Arif Verimli' şoku!
Memur enflasyon farkı ne kadar? Öğretmen, polis enflasyon farkı zammı yüzde kaç?
Maduro: Keşke Biden'la bir diyalog başlangıcı olsa
2022 Ocak kira zam oranı | Kira artışı ne kadar? Kiraya ne kadar zam yapılacak?
'Primi değil yaşı dolduracağınız tarihte emekli olacaksınız'
Memur zammı ne kadar? Memur ek zam yüzde kaç olacak? Öğretmen seyyanen zam kaç TL?
Dünyanın en yaşlı insanı kabul edilen Tanaka 119'una girdi
İtalya'da yeni yıl kutlamalarında en az 400 evcil hayvan öldü
Hayatı filmdeki terörist rolüyle karardı
Körinin cinsel sağlığa etkisi
Erzincan’da eğitime kar tatili
Sunucu Ece Üner'den Maliye Bakan Nebati'ye gönderme
Aralık ayının en iyi 10 Android telefonu açıklandı
Aşı karşıtı ABD Kongre üyesinin Twitter hesabı kalıcı olarak kapatıldı
CHP'li Özgür Özel'e tepki! 'Milletimiz size hakkını helal etmeyecek'

TIMETURK / DÜNYA / Aşı karşıtı ABD Kongre üyesinin Twitter hesabı kalıcı olarak kapatıldı

Aşı karşıtı ABD Kongre üyesinin Twitter hesabı kalıcı olarak kapatıldı

ABD’li bir siyasetçi olan Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene’in de aşı karşıtı söylemlerinden dolayı Twitter hesabı kalıcı olarak kapatıldı.

2 Saat Önce
2022-01-03 08:00:20
Aşı karşıtı ABD Kongre üyesinin Twitter hesabı kalıcı olarak kapatıldı

Uzmanlar küresel salgının önüne geçmek için çalışmalarına hız kesmeden devam etse de aşı karşıtlarının söylemleri gündem yaratmaya devam ediyor.

Aşı karşıtlığının bir hayli yoğun olduğu ABD'de de bu yönde paylaşımlarda bulunan Cumhuriyetçi siyasetçi Marjorie Taylor Greene'in Twitter hesabı kapatıldı.

‘Twitter, ABD'nin düşmanıdır'

ABD'de Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 825 bini aşmışken Georgia eyaletinden kongre üyesi olan Greene, geçtiğimiz dönemlerde aşı karşıtı paylaşımlarıyla Twitter'dan ceza almıştı. Küresel salgınla ilgili yanıltıcı bilgi paylaşımının önüne geçmek için denetlemelerini sürdüren Twitter, yanlış paylaşımları sebebiyle Greene'e 12 saatten bir haftaya kadar cezalar getirmişti.

Tartışmacı bir karakteri olduğu iddia edilen ve ‘olay yaratan' kimliğiyle tanınan Greene, bu tarz paylaşımlarına devam ettiği için Twitter hesabı kalıcı olarak kapatıldı. Kongre içinde de maske kuralları dahil olmak üzere Covid-19 önlemlerine ‘ısrarla' uymadığı öne sürülen Greene, Twitter'ı “ABD'nin düşmanıdır” şeklinde nitelendirerek “Sosyal medya platformları gerçeğin yayılmasının önüne geçemezler…Komünist Demokratlar gerçeği engelleyemez. Ben gerçekten ve halktan yanayım. Bunu da aşacağız” şeklinde bir açıklamada bulundu.

Kaynak: webtekno.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş