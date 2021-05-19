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Aşı bulamayan Sağlık Bakanı'nın işine son verildi

Ukrayna Parlamentosu’nda yapılan oylamayla, vatandaşlar için yeterli miktarda Covid-19 aşısı bulamayan Sağlık Bakanı Maksim Stepanov’un işine son verildi.

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19.05.2021 08:31:34
Aşı bulamayan Sağlık Bakanı'nın işine son verildi

Ukrayna Parlamentosu'nda yapılan oylamayla, vatandaşlar için yeterli miktarda Covid-19 aşısı bulamayan Sağlık Bakanı Maksim Stepanov'un işine son verildi.

Başbakan Denis Şmigal, genel kurul oturumunda yaptığı konuşmada, “Yeterli sayıda aşı bulmak Sağlık Bakanı Stepanov'un en önemli göreviydi. Ancak bu süreç çok yavaş işledi. Şu ana kadar 2,3 milyon doz geldi. Bu konuda Sağlık Bakanı Stepanov'un etkili olduğunu söylemek zor.” dedi.

Başbakan, Sağlık Bakanı Stepanov'dan altyapı ve ekonomi bakanları ile birlikte istifasını sunmasını istemişti.


Sağlık Bakanı Stepanov, istifasını sunmamış, bunun üzerine oylamayla görevden alınması için meclis genel kurulunda olağanüstü toplantı düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Stepanov, kendisini savunmak için yaptığı konuşmada, yıl sonuna kadar 42 milyon doz için anlaşma yapıldığını iddia etmişti.

Nüfusu 41 milyonu bulan Ukrayna'da şu ana kadar sadece 948 bin birinci doz aşı vurulabildi. Ukrayna'da şu ana kadar 48 bin 469 kişi salgın yüzünden hayatını kaybetti

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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