Artık temiz hava bulmak için Google’ı kullanabileceksiniz

Google Haritalar, dışarı çıkmadan önce trafiği kontrol etmeyi düzenli bir alışkanlık haline getirdi. Uygulama şimdi de aynısını yaşadığınız yerdeki hava kalitesi için yapıyor. Google Haritalar ve Google Arama’da çalışanlar, geçtiğimiz hafta yayımlanan bir blog gönderisinde bu ölçütün izlenmesinde kullanılabilecek yeni bir Hava Kalitesi katmanını paylaştılar.

Özellik şimdilik sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılabilse de, yakında tüm dünyada kullanıma sunulması planlanıyor. Hava kalitesini görmek için Android veya iOS cihazınızda Google Haritalar'ı açıp, ekranın üst sağ köşesindeki “Katmanlar” simgesine dokunabilirsiniz; yani uydu veya sokak görünümü moduna geçmek için seçtiğiniz aynı düğmeye. Şimdi haritanıza hava kalitesi bilgisi ekleme seçeneği sunulacak. Seçtiğiniz zaman, haritada sayılar çıktığını göreceksiniz. Bu sayılar, o bölgede okunan değerlerden elde edilen Hava Kalitesi Endeksi'ni (AQI) söylüyor.

Google rakamların, ABD Çevre Koruma Dairesi dahil olmak üzere hükümet kurumlarından ve PurpleAir gibi kendi hiper yerel algılayıcı ağı bulunan üçüncü taraf kaynaklardan alındığını söylüyor. Bir değeri seçtiğinizde çıkan bilgi, en yakın değerlerin hangi kaynaklardan alındığını gösteriyor.

Katman ayrıca okunan bu değerlerin ne zaman toplandığı ve tam olarak ne anlama geldiğiyle ilgili bir fikir vermeye çalışıyor. AQI, havayı sıfır ve 500 arasında puanlıyor. Hava kalitesi azaldıkça puan yükseliyor. Google'ın gönderisinde, hava kalitesi özelliğinin kullanıcıların dışarıda uzun miktarda zaman geçirmenin güvenli olup olmadığını belirlemesi için “dış mekan faaliyetlerine rehberlik” edeceği de söyleniyor.

Sıcaklık ve güneş ışığı kirletici maddeleri daha kötü bir hale getirip solunan havayı da daha sağlıksız yaptığından, özelliğin yazın kullanıma sunulması güzel bir zamanlama. Geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen daha büyük ve daha şiddetli orman yangınları, tehlikeli derecede yüksek AQI değerlerine katkıda bulunmuştu. Bu durum, Kaliforniya gibi orman yangınlarına yatkın bölgelerde kişisel AQI okuyucularının popülerlik kazanmasına yol açtı. Bölge sakinleri, söz konusu cihazlar yardımıyla bu gibi tehlikeler hakkında daha iyi bilgiler almaya çalışıyordu. “Orman yangını dumanı için en iyi hava filtreleri” aramasının geçtiğimiz yılda ikiye katlandığını belirten Google, “önümüzdeki aylarda” ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesinden (NOAA) toplanan duman verilerini de ekleyeceğini söylüyor. Eğer orman yangınlarından özellikle endişe duyuyorsanız, Google Haritalar'da arama yaptığınız bölgedeki herhangi bir yangını işaretleyen ve ABD Ulusal Kuruluşlararası Yangın Merkezinin sağladığı detayları sunan “Orman Yangını Katmanı“nı da ilave edebilirsiniz.

Kaynak: popsci.com.tr