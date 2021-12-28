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TIMETURK / DÜNYA / Artan Omicron vakaları sonrası Apple’dan mağaza kapatma kararı

Artan Omicron vakaları sonrası Apple’dan mağaza kapatma kararı

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple, ABD’de Omicron varyantı vakalarının artması nedeniyle New York’taki 12 mağazasını iç mekan alışverişine kapattı.

1 Saat Önce
2021-12-28 08:42:17
Artan Omicron vakaları sonrası Apple’dan mağaza kapatma kararı

Apple tarafından yapılan açıklamada “Düzenli olarak koşulları izliyoruz ve hem sağlık önlemlerimizi hem de mağaza hizmetlerimizi müşterilerin ve çalışanların refahını desteklemek için ayarlayacağız” denildi. Türk Telekom

İç mekan satışına kapanan mağazalar arasında Fifth Avenue, Grand Central ve SoHo'daki satış noktaları da yer alıyor. Bir Apple sözcüsü, müşterilerin mağazalardan çevrimiçi sipariş alabileceklerini söyledi. Bu ayın başlarında Apple, Covid-19 vakalarındaki artış ve mağaza çalışanları arasındaki risklerin artmasının ardından ABD ve Kanada'daki 3 mağazayı geçici olarak kapattığını duyurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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