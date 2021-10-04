DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Cezayir tek ses: 'Artık Fransız sömürgesi değiliz'
Altının kilosu 498 bin 850 liraya yükseldi
Barclays'den kritik ''Türkiye'' tahmini: 3 faiz indirimi daha yapılacak
Kansere yakalanmak istemiyorsanız domates suyu için
Zırhlı araçtaki askerin gözü ARIKUŞU tanıtıldı
Ehliyet ve kimlikte yeni dönem
Halil Dervişoğlu A Milli aday kadrosunda
eFootball 2022'deki hatalar gündem oldu! Kanomi’den özür mesajı
Eski çalışanı Facebook'un gerçek yüzünü ifşa etti
Rus nükleer denizaltısı hipersonik füze fırlattı
Pençe Yıldırım bölgesinde 12 PKK'lı etkisiz hale getirildi
İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanır?
İngiliz koruma polisi tecavüz suçlamasıyla yargılanıyor
Fiyatlar bir yılda ikiye katlandı, Türkiye'yi nasıl etkiler?
Arabanın içinde unuttuğunuz su şişesi aracınızı yakabilir

TIMETURK / DÜNYA / Arnavutluk'tan İngiltere'ye yardım teklifi: 5 bin şoförü devreye sokabiliriz

Arnavutluk'tan İngiltere'ye yardım teklifi: 5 bin şoförü devreye sokabiliriz

Arnavutluk, akaryakıt kriziyle karşı karşıya kalan İngiltere’ye destek için hazır olduğunu bildirdi.

3 Saat Önce
2021-10-04 14:14:11
Arnavutluk'tan İngiltere'ye yardım teklifi: 5 bin şoförü devreye sokabiliriz

Arnavutluk'un Londra Büyükelçisi Qirjako Qirko, ülkede yaşanan akaryakıt krizine destek olmak için öneride bulundu.

Guardian'ın haberine göre, Qirko, İngiltere'deki binlerce Arnavutluk vatandaşının ücretsiz olarak çalışabileceğini belirterek, “Eğer hükümetiniz isterse, hızlıca 5 bin güvenilir şoförü devreye sokabiliriz.” dedi.

NATO'nun 1999'da yüzlerce Arnavut'u kurtarmak için Kosova'ya yaptığı müdahaleye atıfta bulunan Qirko, İngiltere'nin ev sahipliğine gönül borcunu yerine getirmek için Arnavutluk vatandaşlarının bu sorunu çözmeye hazır olduğunu bildirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN