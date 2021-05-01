Arnavutluk'ta Thodex operasyonu

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ile irtibatlı yeni şüpheliler tespit edildi. Arnavutluk'ta yapılan baskınlarda yakalanan 2 şüpheli ile birlikte gözaltı sayısı 5'e çıktı. Şüpheliler ifade için emniyete götürüldü.