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Arnavutluk'ta Thodex operasyonu

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ile irtibatlı yeni şüpheliler tespit edildi. Arnavutluk'ta yapılan baskınlarda yakalanan 2 şüpheli ile birlikte gözaltı sayısı 5'e çıktı. Şüpheliler ifade için emniyete götürüldü.

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01.05.2021 03:04:35
Arnavutluk'ta Thodex operasyonu

Arnavutluk'a kaçan Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Arnavutluk'ta art arda operasyonlar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, bir baskın daha düzenlendi. Yakalanan şüphelilerle gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

Yakalanan isimler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İfadeleri operasyonun seyrini değiştirebilir

Özer'in kaldığı ev ve otele yapılan baskınların ardından ifadesi alınan 3 kişiye, son gözaltılarla birlikte yeni isimler eklenmiş oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan