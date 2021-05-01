Arnavutluk'ta Thodex operasyonu
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ile irtibatlı yeni şüpheliler tespit edildi. Arnavutluk'ta yapılan baskınlarda yakalanan 2 şüpheli ile birlikte gözaltı sayısı 5'e çıktı. Şüpheliler ifade için emniyete götürüldü.
Arnavutluk'a kaçan Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Arnavutluk'ta art arda operasyonlar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, bir baskın daha düzenlendi. Yakalanan şüphelilerle gözaltı sayısı 5'e yükseldi.
Yakalanan isimler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
İfadeleri operasyonun seyrini değiştirebilir
Özer'in kaldığı ev ve otele yapılan baskınların ardından ifadesi alınan 3 kişiye, son gözaltılarla birlikte yeni isimler eklenmiş oldu.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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