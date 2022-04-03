Arnavutluk’ta 'taşıtsız gün' uygulaması başladı

Arnavutluk, motorlu taşıt kullanımının azaltılması için yeni uygulama başlattı. Artan yakıt fiyatları ile mücadele kapsamında, her ayın ilk Pazar günü ülke genelinde motorlu taşıt kullanılmayacağı açıklandı. Düzenleme bugün hayata geçirildi.