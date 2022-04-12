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Arnavutluk Başbakanı Rama’dan ‘Türkiye’ açıklaması

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye’nin tüm Avrupa için çok önemli güvenlik noktası olduğunu söyledi.

13 Dakika Önce
2022-04-12 00:15:32
Arnavutluk Başbakanı Rama’dan ‘Türkiye’ açıklaması

Rama, Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın düzenlendi.

Bir gazetecinin Rusya, Çin, Türkiye veya Arap ülkeleri gibi devletlerin Batı Balkanlar üzerindeki etkisinin son bir iki yılda artıp artmadığına ilişkin sorusuna cevap veren Rama, Batı Balkanlar üzerinde etkisi olabilecek aktörler veya üçüncü ülkelerin hepsinin etkisinin aynı olmadığını belirtti.

Rama, Rusya'nın bölgedeki etkisinin özellikle bugünün koşullarında bir sorun olduğunu ifade ederek, bunun Avrupa Birliği'nin (AB) Batı Balkanlar'daki tüm ülkeleri kendisine daha da yakınlaştırması gerektiğini gösterdiğini anlattı.

"Benim gözümde Türkiye..."

Türkiye'nin ise üçüncü bir aktör değil, Arnavutluk'un stratejik ortağı olduğunu vurgulayan Rama, "Benim gözümde Türkiye tüm Avrupa için çok önemli bir güvenlik noktasıdır." dedi.

Rama, Körfez ülkeleriyle de uzun yıllardan beri dostane ilişkiler içinde olduklarının altını çizdi.

Bulgaristan'ın haziranda Kuzey Makedonya'nın üyelik müzakerelerini engellemesi durumunda Almanya, Fransa ve diğer ülkelerden Arnavutluk'un sürecinin ayrı devam etmesini talep edeceğine işaret eden Rama, Avrupa Konseyi'nin Arnavutluk ile katılım müzakerelerini başlatmak için masaya oturmasını kabul etmesi konusunda Almanya'nın üzerine düşeni yapacağını ümit ettiğini belirtti.

Rama, Almanya'dan Kosovalılar için vize serbestisi konusunda çaba sarf etmesini beklediğini de kaydetti.

Almanya, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile AB üyelik müzakerelerinin başlamasından yana

Almanya Başbakanı Scholz da Batı Balkanlar'ın AB'ye entegrasyonun çok önemli, bunun gerçekleşmesinin AB'nin en büyük görevlerinden biri olduğunu söyledi. Scholz, "Almanya için Batı Balkanlar stratejik öneme sahip. (Batı Balkanlar) Avrupa'nın ve Avrupa ailesinin bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

Almanya'nın Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile AB üyelik müzakerelerinin mümkün olan en kısa sürede başlamasından yana olduğunu aktaran Scholz, "Bu, ortak çıkarımızadır. Bu, bölgenin ve dolayısıyla tüm Avrupa'nın istikrarı için çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Scholz, Arnavutluk'a reformları sürdürme çağrısında bulundu. Tüm Batı Balkan ülkelerinin bölgesel iş birliğinden yararlandığını aktaran Scholz, Batı Balkanlar için başlatılan "Berlin sürecini" canlandıracağını ifade etti.

Scholz, ​​​​​​​Arnavutluk'un uluslararası düzeyde yapıcı bir rol üstlendiğini, AB'nin ortak güvenlik ve dış politikasını da desteklediğini kaydetti. AA .

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