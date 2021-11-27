Arnavutların yüzde 80’i Kosova ile birleşmeyi destekliyor

Arnavutluk'ta yapılan bir anket, halkın yüzde 80’inin Kosova ile birleşmeyi desteklediğini ortaya koydu. Öte yandan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk ve Kosova'nın ileride birleşeceğine inandığını söyledi.

Euronews tarafından yayınlanan ankete göre bugün bir referandum yapılsa Arnavutluk ve Kosova'nın tek bir devlet olmasını destekleyeceklerin oranı %79,8 oldu.

Birleşmeye karşı oy kullanacaklarını açıklayanların oranı ise yüzde 16'da kaldı.

Katılımcıların yüzde 90'ı Kosova ve Arnavutluk halkının tek bir millet olduğunu beyan ederken Arnavutluk ve Kosova'nın önümüzdeki 10 yıl içerisinde birleşeceğine inanların oranı %50'nin altında kaldı.

20-29 Ekim 2021 tarihleri arasında MRB ve Data Centrum tarafından bin kişiyle yüz yüze yapılan anketin katılımcıların yüzde 70'i, iki ülkenin birleşmesi halinde başkentin Tiran olması gerektiğini savundu.

Ankette Arnavutluk halkının en beğendiği politikacı ise katılımcıların %81'inin onayladığı Kosova Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani oldu.

Osmani'yi eski Cumhurbaşkanı Behçet Pacolli (%77), Başbakan Albin Kurti (%76) ve Ramuş Haradinay (%72) izledi.



Rama: “Arnavutluk ve Kosova

bir gün birleşecek“

Öte yandan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da, Arnavutluk ve Kosova'nın ileride birleşeceğine inandığını fakat bunun ne zaman olacağını bilmediğini ve eğer bu durum yaşanırsa referandumda birleşme yönünde oy kullanacağını açıkladı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti ile düzenlediği ortak basın toplantısında Rama, “Bana varsayımsal olarak ulusal birlik üzerine barışçıl bir referandumu sorarsanız, oylamanın gizliliğine ilişkin yasayı ihlal ederim. Açıkça söylüyorum, lehte oy veririm. Madem beni kışkırtıyorsunuz söyleyeyim. Bunun olup olmayacağını sorarsanız, ne zaman bilmiyorum, ama bir gün olacak“ dedi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, bu tür tarihi süreçlere karar verilemeyeceğini, ayrıca tarihin ve yöntemlerin berirlenemeyeceğini söyledi.

Kurti, “Bu bizim seçtiğimiz bir mesele değil, bu karşımıza çıkan kolektif bir niyet. Bu tür tarihsel süreçlere biz karar veremiyoruz. Tarih ve yöntemleri belirleyemiyoruz“ dedi.

Kaynak: Balkan News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.