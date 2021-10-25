Arkeologları şaşırtan asilzade mumyası 'tarihi baştan yazacak'

Arkeologların en az 4 bin yıllık mezarda yaptığı keşif, Antik Mısırlıların düşünüldüğünden bin yıl önce de ölülerini karmaşık biçimde mumyaladığını ortaya koydu. Mezarda bulunan insan kalıntıları, tarih kitaplarının yeniden yazılmasına yol açabilir.

Arkeologların en az 4 bin yıllık mezarda yaptığı keşifte Khuwy adlı yüksek rütbeli bir asilzadeye ait olduğu belirlenen kalıntılar, aslında 2019'da bulunmuştu. Mumyalanarak bugüne ulaşmayı başaran cesedin şimdiye dek keşfedilen, karmaşık tekniklerle yapılmış en eski Mısır mumyalarından biri olduğu anlaşıldı.

Kalıntılar, Kahire'nin güneyindeki Sakara'ya yakın noktada, "Firavun'un tek arkadaşı" yazısının bulunduğu bir mezarda ortaya çıkarılmış ve yaklaşık 4 bin 400 yıl öncesine, Mısır'ın Eski Krallık adı verilen dönemine tarihlenmişti.

Mısır tarihi genellikle Eski, Orta ve Yeni Krallık diye üç döneme ayrılarak inceleniyor. Yeni keşif medeniyetin geliştiği bu üç dönemden daha ilkinde mumyalama tekniklerinin epey gelişmiş olduğunu kanıtlıyor.

Mumyalama sürecinde kullanılan malzemelerin aslında bu tarihten bin yıl sonra kullanılmaya başladığı düşünülüyordu. Bu malzemeler arasında son derece ince keten sargılar ve yüksek kaliteli reçineler yer alıyor.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Kahire'deki Amerikan Üniversitesi'nden Profesör Selime İkram, "Bu gerçekten Eski Krallık'tan kalma bir mumyaysa, mumyalamayla ve Eski Krallık tarihiyle ilgili tüm kitapların gözden geçirilmesi gerekecek" diye konuştu.

ÖLEN KİŞİLERİN DIŞ GÖRÜŞÜNÜNE ÇOK ÖNEM VERİLİRDİ

Bu, mumyalamanın gelişimine dair anlayışımızı tamamen tersine çevirecek. Kullanılan malzemeler, kökenleri ve bunlarla ilişkili ticaret yolları, Eski Krallık dönemindeki Mısır'la ilgili görüşlerimizi önemli ölçüde etkileyecektir.

Mumya uzmanları Eski Krallık'ta bu işlemin çok basit olduğunu ve her zaman başarıyla tamamlanamadığını düşünüyordu. Örneğin beynin çıkarılmadığı ve yalnızca ara sıra iç organların çıkarıldığı görüşü hakimdi.

"Gerçekten de ölen kişinin içinden çok dış görünüşüne önem verilirdi" diyen İkram, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ayrıca şimdiye dek kayıtlara geçen Eski Krallık mumyalarında reçinelerin kullanımı çok daha sınırlı. Bu mumya ise reçineler ve tekstil ürünleriyle yapılan, tamamen farklı bir mumyalama izlenimi veriyor. Aslında daha çok bin yıl sonra bulunan mumyalara benziyor.

Söz konusu keşif, National Geographic'in 7 Kasım'da başlayacak Mısır'ın Kayıp Hazineleri (Lost Treasures of Egypt) isimli belgesel serisinde de işlenecek.

Keşif, 28 Kasım'da Mumyaların Yükselişi (Rise of the Mummies) adı verilen 4. bölümde yer alacak.

Prof. İkram da o bölümde konuklar arasında. Mumya uzmanı, son keşif hakkında şunları söyleyecek:

Khuwy gerçekten buysa Antik Mısır tarihinde bir atılım gerçekleşmiştir.

Kaynak: Independent Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.